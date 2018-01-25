Сергей Скребец в радиоэфире рассказал анекдот про Лукашенко

Политик Сергей Скребец, который баллотируется в депутаты по Плехановскому округу №10, отметился нетривиальным выступлением по радио.

Получив возможность обратиться к избирателям в радиоэфире, оппозиционный кандидат с юмором подошел к вопросу и рассказал анекдот про Александра Лукашенко. Аудиозапись его выступления приводит «Наша Ніва».

«Расскажу вам анекдот.

Собрались как-то Трамп, Путин и Лукашенко и обсуждают, как живут их избиратели.

Трамп говорит:

— Средний американец получает 2 тысячи долларов в месяц. 500 идет на расходы: коммуналка, телефон, телевизор, интернет. Полторы тысячи им остается, на жизнь хватает.

Путин говорит:

— Россиянин в среднем получает 1000 долларов. 500 тратит на коммуналку, телефон, телевизор, интернет. 500 долларов ему остается. Не очень, но хватает на жизнь.

Лукашенко говорит:

— В среднем белорус получает 300 долларов. 500 тратит на накладные расходы, как и у вас. Вот я по ночам не сплю и все думаю: где он еще 200 долларов берет?»