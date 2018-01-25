Папа 6-летней девочки, которая вызывала МЧС: «Была погрешность, выпил, но буду меняться»

Родители шестилетней девочки из Речицы, которая звонила в МЧС и попросила о помощи, рассказали, что произошло.

— Здравствуйте, у нас дома папа пьяный, а в котельной уже вода течет. Мамы нет, она на работе. Мы боимся! Нам очень страшно. Приезжайте! — на видео слышно, как плачет в трубку шестилетняя девочка.

Вечером 24 января малышка из Речицы дозвонилась в МЧС по телефону 101, и рассказала: она с трехлетним братом в опасности, из котельной идет дым, льется кипяток. Разбудить папу невозможно: он, пьяный, спит на полу, а мама — на работе в больнице.

Пока диспетчер МЧС успокаивала ребенка, пожарные уже мчались на вызов. К моменту их приезда дети успели одеться и выбежать на улицу. Оказалось, прорвало трубу на вводе в отопительный котел, в результате чего разлилась горячая вода из системы отопления. Пар от горячей воды дети приняли за дым.

Фото: МЧС

Сегодня папа, которого вчера не смогли разбудить дети, остался дома, чтобы отремонтировать котел. В беседе с TUT.BY мужчина рассказал, почему его дети были без присмотра и вызвали спасателей.

— Я день был на улице, носил брикет, дрова рубил, потом зашел домой и все — меня вырубило. От холода разморило. Не знаю, как так получилось, я не пил, — говорит 38-летний Иван (имя изменено. — Прим. TUT.BY).

Он помнит, как его пытались разбудить дети, но проснуться так и не смог.

— Разве я спал на полу? Да? Такого быть не может, — удивляется мужчина, которого сотрудники МЧС обнаружили на полу. — Вчера жена работала во вторую смену, а я детей забирал сам. Одного из школы в 16.45, другого — из садика. Пришли домой, тут рядом, да, была погрешность, выпил бутылочку вина, но на полу не спал. Я вообще не пью.

В 18.55 дочка Ивана в слезах уже звонила в МЧС. Как признается мужчина, и вчера, и сегодня жена с ним серьезно поговорила, даже пригрозила разводом.

— Я все прекрасно понимаю. Спасибо дочке, попытаюсь изменить свой образ жизни, — говорит Иван.

Утром папа отвел детей в садик и школу. Их мама Ирина (имя изменено) отмечает, что к беседе с журналистами не готова. Женщина не ожидала, что дети станут героями новостей.

— Буквально на днях мы с дочкой учили телефоны скорой, МЧС и милиции. Видите, пригодилось, — рассказывает Ирина. — С детьми все хорошо, к счастью, все обошлось. Муж клянется, что был трезвым, не знаю даже… Но детей забирал трезвым.