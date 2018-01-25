Романчук: «Снова некоторые банки получат монопольный доступ к источнику доходов»

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук прокомментировал «Салідарнасці» планы создания инкассаторской компании, анонсированные на встрече главы государства и председателя Нацбанка.

— Безусловно, оказание инкассаторских услуг — это не дело Нацбанка. И тут нужно было ставить вопрос о создании рынка соответсвующих услуг. Это не космическая сфера и не ядерная энергетика, где необходим государственный централизованный контроль, — подчеркнул эксперт в экспресс-комментарии «Салідарнасці».

Инициатива Нацбанка не вызывает оптимизма у эксперта:

— К сожалению, предложенный вариант, при котором Нацбанк получит долю в уставном фонде и будет одним из акционеров предприятия, не решает главную проблему — конфликта интересов. Как регулятор, Нацбанк не должен заниматься коммерческой деятельностью и зарабатывать деньги. Здесь мы снова получим монополию.

По словам собеседника «Салідарнасці», уже сегодня коммерческие предприятия и организации, прежде всего малые, жалуются на дороговизну инкассаторских услуг. Ярослав Романчук не видит поводов для снижения стоимости этих услуг, когда за дело берутся два крупнейших госбанка в кооперации с Нацбанком.

— Вместо того, чтобы создать спрос у независимых коммерческих структур на оказание данных услуг на основе лицензии, мы наблюдаем рождение новых противоречий. Снова некоторые банки получат монопольный доступ к источнику доходов. Как показывает практика, следует ожидать тарифов, выгодных прежде всего банкам, а не бизнесу, — считает экономист. — Я не вижу принципиального отличия между существующей и педложенной схемами. Белорусский рынок финансовых услуг был и остается олигополизизованным и очень дорогим для коммерческих организаций.