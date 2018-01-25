Минским властям подана заявка на проведение акции 25 марта

Оргкомитет по празднованию 100-летия провозглашения БНР планирует единый сценарий.

В заявке организаторы также указали источником финансирования мероприятия личные средства заявителей. И что использование транспортных средств, пиротехнических изделий или открытого огня во время мероприятия не предусмотрено. Об этом TUT.BY рассказал зампред БНФ Алексей Янукевич.

Изначально в оппозиции было создано два оргкомитета по проведению годовщины объявления БНР с разными сценариями. Но полторы недели назад оппозиция смогла договориться о едином сценарии празднования. Согласно ему, акция начнется 25 марта на площади Якуба Коласа, затем будет шествие по проспекту Независимости, а закончится акция концертом на площади Свободы.