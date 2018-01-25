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25.01.2018
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Как выглядит пупсик Владимир. Фотофакт
Сделано в России своими руками.
«Это пупсик Vladimir. Куклы создает дизайнер из Владивостока», сообщает Telegram-канал «Караульный».
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