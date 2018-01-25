«В Россию пришла беда, откуда не ждали»

Отмена российской премьеры британской комедии «Смерть Сталина» вызвала ответную реакцию у пользователей Рунета. Предлагаем избранные моменты.

Кого оскорбляет «Смерть Сталина»

К слову, вслед за Россией Министерство культуры Беларуси также добилось отмены всех запланированных показов фильма в нашей стране.

Чиновники требуют предоставить фильм для предварительного просмотра республиканской экспертной комиссией по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости.

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