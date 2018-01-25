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Общество
25.01.2018
Ольга Слуцкая
Суд признал невиновной мать, потерявшую ребенка в домашних родах. Как стал возможен такой приговор?

В громком уголовном деле Ольги Степановой, которую судили за причинение смерти новорожденной дочке по неосторожности, наконец поставлена точка.

Витебский областной суд 25 января признал уроженку Витебска, жительницу Санкт-Петербурга Ольгу невиновной и оправдал за отсутствием состава преступления, сообщает TUT.BY.

— Этот приговор — результат активной позиции Ольги и поддержки тысяч людей, — отметила в комментарии «Салідарнасці» основательница проекта «Радзіны» Вероника Завьялова.

Напомним, в феврале 2017 года Ольга родила ребенка дома. Новорожденная девочка умерла. С 6 мая Ольга Степанова находилась в витебском следственном изоляторе. Ее арестовали в день похорон погибшего ребенка. Правоохранительные органы аргументировали избранную меру пресечения – содержание под стражей — тем, что Ольга собиралась уехать из страны и скрыться от следствия.

Ольга с мужем и старшей дочкой

Дело мамы, потерявшей ребенка в домашних родах, вызвало общественный резонанс. На платформе change.org 35 000 человек подписали петицию с требованием выпустить Ольгу Степанову из СИЗО и оправдать.

30 августа прошлого года суд первой инстанции приговорил женщину к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и освободил в зале суда.

Первый суд над Ольгой проходил в закрытом режиме, несмотря на то, что обвиняемая требовала открытого процесса.

Суд за домашние роды: «Нам не дали возможности узнать обстоятельства дела из первых уст»

В ноябре  коллегия Витебского областного суда отменила приговор по уголовному делу в отношении Ольги Степановой и отправила дело на новое рассмотрение.

Ольга Степанова на первом суде, август 2017 года. Фото Игорь Матвеев

На оглашении приговора 25 января Ольга не присутствовала. Журналистам она объяснила, что была вынуждена уехать из Витебска в Санкт-Петербург по требованию мужа — из-за начавшихся угроз после публикации ее обращения к президенту Беларуси.

По словам адвоката, суд признал за Ольгой Степановой право на возмещение со стороны государства морального и материального ущерба. Женщина будет заявлять требование о компенсации.

Вот только смогут ли деньги компенсировать Ольге 4 месяца разлуки с маленькой дочкой, которую она кормила грудью? И как накажут тех, кто принял решение заключить маму, потерявшую ребенка, под стражу как опасную преступницу? 

 
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