Глава Нацбанка ответил Лукашенко, чего ожидать в будущем от курса рубля

Каллаур доложил Лукашенко про курс рубля и планы создания инкассаторской компании.

Глава Нацбанка сообщил, что курс белорусского рубля близок к равновесному:

— Если говорить о ситуации на валютном рынке, то у нас сейчас курс вблизи равновесного. Благодаря той политике, которую проводили в предыдущие несколько лет, мы вышли на курс, который, с одной стороны, полностью удовлетворяет наших экспортеров, с другой — он удовлетворяет задачам поддержания финансовой и ценовой стабильности, — сказал он Павел Каллаур, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко на встрече интересовался в целом ситуацией в сфере кредитно-финансовых организаций и банковской системе:

— Какова ситуация на валютном рынке? Подтверждаются ли те тенденции, или же они чуть лучше, нежели мы с вами обсуждали накануне Нового года? Как у нас развиваются события на валютном рынке прежде всего. Что мы можем ожидать в будущем от курса рубля? Это очень важно для нашей экономики в целом.

«Правительство и Нацбанк еще попортят нам крови»

И заявил, что создание «Белинкассгрупп» не должно привести к росту затрат в банковской сфере.

— Инкассаторская группа, которую вы хотите создать, чтобы избавиться от, как вы говорите, несвойственных Национальному банку функций, — что это будет за структура, и, главный вопрос, не приведет ли это опять к раздуванию численности всей этой нашей сферы. Не только в Национальном банке.

Меня это прежде всего волнует, и дело даже не в численности. Вопрос в расходах, в деньгах. Мы должны оптимизироваться так, чтобы государство меньше тратило.

Прежде чем подписывать указ, я думаю, все-таки нам надо обсудить с вами, можем ли мы без нее обойтись или это действительно очень выгодное дело для банковского сектора в целом.

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Речь идет о создании специализированной организации, объединяющей функции по оказанию кассово-икассаторских услуг Национального банка, ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк», в целях рационального использования имущества и освобождения Нацбанка от несвойственных функций.

Доли в уставном фонде создаваемого общества предлагается распределить в соответствии с вносимыми денежными и неденежными вкладами Национального банка, Беларусбанка и Белагропромбанка. При этом Национальный банк сохранит за собой централизованную управляемость наличным денежным обращением.