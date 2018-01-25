«Одни едят капусту, другие мясо. А в среднем получается голубец»

Официально получки выросли практически во всех сферах деятельности. Байнет отреагировал.

Средняя зарплата белорусов в декабре выросла на 158,4 рубля и практически вышла на заветные 1000 рублей, о которых неоднократно заявляли в правительстве. Получки выросли практически во всех сферах деятельности.

Невероятный фокус со средней зарплатой в декабре

FINANCE.TUT.BY посмотрел, у каких работников больше всего в декабре выросли зарплаты, а у каких — упали.

В лидерах по росту зарплат в декабре оказались такие отрасли, как вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (+737,6 рубля), научные исследования и разработки (+552,9 рубля), финансовые услуги (кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения) (+541,2 рубля).

В целом в промышленности средние зарплаты в прошлом месяце выросли на 199,9 рубля (до 1120,4 рубля), в здравоохранении — на 149,7 рубля (до 798,1 рубля), в строительстве — на 114,9 рубля (до 1013,9 рубля).

Упали средние получки в декабре только у специалистов, которые заняты деятельностью пассажирского воздушного транспорта — до 2226,4 рубля (-98,7 рубля) и деятельностью воздушного транспорта — до 2141,3 рубля (-80,3 рубля).

Реальные зарплаты, которые рассчитывают с учетом инфляции, заметнее всего в декабре прошлого года к аналогичному периоду 2016 года выросли в растениеводстве и животноводстве, охоте и предоставлении услуг в этих областях (+42,4%), производстве, передаче, распределении и продаже пара и горячей воды; кондиционировании воздуха (+40,8%), а также у работников культуры (+40%).

Байнет: «Классика!»

Форумчане обсуждают свежие данные. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«К выборам-2019 с нужными зарплатами идем. Или это на бумаге только?»

«Они издеваются?! Мужа перевели на 4-х дневку, сестру и маму на 3-х дневную рабочую неделю! То, что у нас в стране нет правдивой информации — это ни для кого не секрет. Но так нагло врать — это финиш, ребята!»

«Так это тринадцатую зарплату выплатили».

«Одни едят капусту, другие мясо. А в среднем получается голубец. Классика!»

«Средняя зарплата за январь и февраль отразят реальные «результаты» декабрьских «повышений».