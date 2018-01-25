Цитата дня. Лукашенко о совпадении избирательных кампаний в 2020-м

Глава государства откликнулся на публикации в независимых СМИ.

25 января на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко он прокомментировал дискуссии вокруг совпадения избирательных кампаний 2020 года.

— Мы ни в коем случае не должны тут как-то юлить, как некоторые пописывают из пятой колонны в средствах массовой информации, особенно в интернете, что Лукашенко тут пойдет на какие-то досрочные выборы для того, чтобы выиграть время, еще что-то. Чушь последняя. Я никогда не игрался с этими вещами и играться не собираюсь, — цитирует главу государства его пресс-служба.

Между тем, практика проведения президентских выборов в 2006-м и 2010-м свидетельствует об обратном. В первом случае выборы прошли на четыре месяца раньше, во втором — на полтора.