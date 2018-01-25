Игорь Железовский: «Мы с бело-красно-белым флагом полтысячи лет вместе»

Белорусский конькобежец рассказал, почему считает бело-красно-белый флаг родным для Беларуси символом.

— Когда есть страна Беларусь, в которой я живу, что тут не понимать? — со ссылкой на большою сюжет Радыё Свабода об Игоре Железовском отмечает Прессбол. — Еще за год до этого, в 1993-м, я выиграл очередной чемпионат мира в Японии. По всем ведомостям проходил как белорус. Стоял на пьедестале под бело-красно-белым флагом, гордился, что принес золото своей стране. Единственная проблема: тренироваться стала тяжелее. Я потерял команду, тренера, доктора, массажиста, остался один. По инерции мне еще помогали, но у них одна форма, а у меня «зелено-синяя». Процесс «ломки» чувствовался. Как будто все вокруг те же, а ты уже не совсем.

БЧБ — наш исторический символ. Зачем от него отказываться? Достаточно даже немного углубиться в прошлое, и станет ясно: это как раз и есть настоящий флаг. Мы с ним полтысячи лет вместе. Как можно такое игнорировать? Какова бы ни была политика, кто бы ни приходил к власти, исторические атрибуты трогать нельзя.

Ну что нам этот красно-зеленый флаг? Только в качестве напоминания про Советский Союз, потому что его по шаблону нарисовали и нам, и другим республикам. Но это же не начало Беларуси. Так зачем манипулировать сознанием? Неужели всерьез считают, что все началось только в 1917-м?