Скончалась народная артистка Людмила Сенчина

Знаменитая исполнительница романса «Целую ночь соловей нам насвистывал» скончалась 25 января после долгой болезни.

У певицы было фактически два дня рождения: согласно документам, она появилась на свет 13 января 1948 года. На самом деле она родилась 13 декабря 1950 года в селе Кудрявцы Николаевской области. Так или иначе, поздравления с 70-летием она принимала, уже находясь в больнице, сообщает «Фонтанка».

Как заявил продюсер народной артистки России Владимир Андреев, исполнительница умерла в одной из больниц Санкт-Петербурга:

— Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь.