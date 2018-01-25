Невзоров: «Смешно было бы, если б подсчитали, сколько всего было ковров украдено Жуковым»

Известный публицист – о запрете кинопроката на «Смерть Сталина».

― На этой неделе свободен рот оказался у Мединского, а также у группы режиссеров типа Михалкова, Бортко и всех остальных. Вот вся эта компания растратчиков госсредств, плагиаторов, графоманов…, комментирует скандал на Эхе Москвы Александр Невзоров.― Они собрались и зашились в истерическом вое по поводу весьма милого и, насколько я понимаю, веселого и прелестного фильма, который преподносит и Сталина и Жукова и всех остальных в том виде, в каком, собственно говоря, сегодня они только и могут быть восприняты.

Но вот если мы посмотрим, что к этой всей компании растратчиков и плагиаторов присоединился еще какой-то вынутый из нафталина зампред КПРФ, он охарактеризовал фильм так: «Сцены, разрушающие нравственность, основы исторической памяти, оскверняющие патриотические символы». Судя по всему, это именно все то, что необходимо сегодняшней России.

Но вот эти люди, они думают, что это фильм показывать нельзя, потому что Жуков там, видите ли, смешной, хотя на самом деле он там не смешной. Смешно было бы, если бы было подсчитано, сколько всего было украдено Жуковым, если бы зашла речь о тех сотнях ковров, которые он наворовал из бедной Германии и других стран, о тех коробках обувных с драгоценностями, о тех сотнях экземпляров музейного коллекционного фарфора – вот за все его, я бы сказал, странное очень мещанство, которое он продемонстрировал сразу после окончания Второй мировой войны, за что, собственно говоря, он был лишен всяких партийных привилегий, сослан и так далее.

Еще смешнее было бы, если бы кто-нибудь, наконец, не поленился и подсчитал, какой процент из 20 миллионов солдат сталинской армии погибло по причине бездарности и пофигизма сталинских генералов, какой был процент лишних потерь. Это нетрудно сделать, потому что заданные параметры достаточно просты: есть войсковая операция, есть понимание того, что такое тактика, стратегия, потери, рельеф и так далее… Как выяснится, этот процент, наверное, был не менее 50 от общего…

Фильм совершенно не про войну. Но, вообще, поиздеваться над всем этим, конечно, уже пора. Потому что собирать вот этих забытых артисток, которые когда-то показали сиси в патриотической клюкве типа «А зори здесь тихие», а теперь решили, что они могут учить все человечество тому, что надо смотреть и что не надо смотреть. Это всё очень забавно.