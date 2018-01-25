Радина: «Мы еще повоюем»

«Салідарасць» собрала реакцию сети на блокировку сайта Charter97.org.

Вечером 24 января редакция популярного оппозиционного ресурса Charter97.org заявила о блокировке доступа к сайту на территории Беларуси. Вскоре Мининформации опубликовало на своем сайте решение о блокировке. В нем говорится, что оно было принято в связи с размещением на ресурсе информации, распространение которой запрещено статьей 38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

— Видимо, Лукашенко знает реальную ситуацию в экономике, если решился на такой шаг. 20 лет нас блокировали, подвергали уголовному преследованию, сажали в тюрьму, убили основателя сайта Олега Бебенина. Наверняка, только Хартией они сейчас не ограничатся. Но ничего у них не выйдет. Мы еще повоюем. За нашу и вашу свободу! — отреагировала на блокировку сайта редактор «Хартии’97» Наталья Радина на своей странице в Фейсбуке.

О том, как пользователи Байнета отреагировали на новость о блокировке популярного ресурса, — в кратком обзоре «Салідарнасці».

Зьміцер Дрозд

«Мне понадобилась одна минута, чтобы Хартия опять открывалась. Так даже интереснее — помните, как слушали в детстве вражеские голоса? О! Ни шум, ни страх, ни поздняя ночь... — ничто не мешало слушать часто совсем неинтересные новости.

Наверное, единственный смысл подобного шага — это отчитаться перед Лукашенко — чтобы он на своем айфоне набрал привычное Хартия97, а ему выдало: заблокировано!»

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Странные люди. Должен же кто-то из принимавших решение понимать, что блокировками в интернете ничего добиться нельзя.

Галочку поставили, молодцы».

«Потихонечку к выборам готовятся, чтобы Майдана не было».

«Одно дело – блокировать российское зомбо-тв, и совсем другое — подобное».

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Я не являюсь поклонником «Хартии» в части подачи информации и редакционной политики, но личное мнение хочу выразить так: пусть в стране будет как можно больше «Хартий» — плохих, хороших и просто разных. А люди сами разберутся».

Артем Шрайбман: «В следующий раз на краю окажется более умеренное СМИ»