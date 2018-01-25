Прокопьев – о чиновниках: «Мы действительно разговариваем на разных языках»

В администрации Центрального района прошла встреча с минчанами по вопросу реконструкции кинотеатра «Победа». Из заинтересованных горожан были Вадим Прокопьев и его команда.

Фото probusiness.by

Для читателей TUT.BY ресторатор, который сегодня занимается Bistro de Luxe, Tapas Bar, Mai Thai, Prokopiev Catering, Prokopiev Consulting, рассказал, что они предлагают сделать с кинотеатром и как он все это время взаимодействовал с чиновниками.

«Со времени выхода с нашей первой статьи с инициативой прошло 146 дней. Все это время проект реконструкции кинотеатра находился на доработке в «Белгоспроекте». Сотрудники и эксперты Prokopiev Consulting, включая вашего покорного слугу, присутствовали на пяти совещаниях.

Первое совещание проходило у главы администрации Центрального района 18 сентября 2017 года, без присутствия «Киновидеопроката». Вынужден констатировать, что это было единственное эффективное совещание, на котором господин Бузовский внимательно выслушал нашу идею будущего кинотеатра, воодушевился и предложил обдумать дальнейшее сотрудничество. Он высказал предложение о создании маленького координационного совета при заказчике реконструкции, куда бы вошли эксперты нашей компании и представители администрации Центрального района. Надо сказать, что это конструктивная идея, и, если бы она была осуществлена, то могла бы привести к корректировке проекта.

Все последующие совещания можно смело отнести к разряду неконструктива. Мы действительно разговариваем на разных языках, алгоритмы работы такого частно-государственного сотрудничества отсутствуют. Даже несмотря на нашу добровольную бесплатную работу, как оказалось, мы никому не нужны.

«Вы критикуете, дайте денег и инвестора»

Довольно скоро возникло ощущение, что для «Киновидеопроката» мы нежелательные партнеры и «пятое колесо». Мы попытались формализовать наше общение с помощью переписки и ждем ответ на наше второе письмо.

В первом письме «Киновидеопрокат» попытался сформулировать следующие тезисы. В моем изложении они звучат так:

— вы только критикуете, но ничего не предлагаете;

— ваши идеи жутко дорогие, дайте денег, денег нет;

— вы обмолвились, что у вас есть связи за рубежом и, возможно, иностранные инвестиции. Дайте инвестора.

Мы терпеливо ответили на все три тезиса. Сначала в нашем письме, а потом устно на сегодняшнем совещании. Короткую версию этих ответов нужно озвучить общественности.

1.Кинотеатр «Победа» является зданием — памятником архитектуры, поэтому его размеры должны быть сохранены. С фасадами надо обойтись крайне деликатно, цветовое решение также придется согласовать с Минархитектуры и Минкультом. В этом нет проблем, и это устраивает все стороны. Вывеска вполне симпатична и тоже могла бы остаться, но в другой иллюминации.

Здание кинотеатра выходит на две узкие центральные оживленные улицы. Фактически оно является образующим для перекрестка. Из этого вытекает идея разместить там не только кинотеатр, но и синефильский ресторан, бар, тематический магазин, возможно, миниатюрную галерею.

Кинозал и фойе должны быть оформлены по-другому: бар внутри самого кинотеатра, комфортные кресла с уменьшением нескольких мест и специальным освещением. Для этого необходимо пересмотреть планировочное решение первого этажа и сократить количество кинозалов с трех до двух, что вполне возможно. Декоративно-цветовые решения интерьера нуждаются также в изменении.

Компания Prokopiev Consulting обладает всеми необходимыми ресурсами от архитекторов, дизайнеров, специалистов по сервису, экспертов в области кино для того, чтобы в роли бесплатных консультантов помочь с проектированием. Хотелось бы отметить, что наши консультанты согласились работать на условиях Pro bono (в переводе с лат. «ради общественного блага». — Прим. TUT.BY). Для этого «Киновидеопрокат» должен формализовать отношения и выделить нам роль в этом проекте. Весь процесс корректировки мог бы происходить в сотрудничестве с «Белгоспроектом», который уже получил 373 тысячи белорусских рублей бюджетных денег до начала этапа последней корректировки.

Боюсь, что «Киновидеопрокат» удовлетворило бы, если бы кто-нибудь потратил свое время и ресурсы на готовый альтернативный проект. Мы же считаем, что с помощью сотрудничества и корректировок можно довести существующий проект до нужного результата.

«Никакого предложения для инвесторов нет»

2.Прежде чем судить, дорогие ли наши идеи для воплощения, следует понять существующий бюджет реконструкции и запуска кинотеатра, а также сравнить его со стоимостью воплощения нашего предложения. Сообщить финансовую сторону проекта мы попросили в своем письме и сегодня устно. Ждем ответа.

3.Предложение найти иностранного инвестора для нового кинотеатра вначале нас очень воодушевило. Учитывая местоположение кинотеатра и его потенциал, мы могли бы взять на себя роль профессионального посредника и найти заинтересованных людей. В этом случае было бы больше уверенности, что проект получится красивым и востребованным. Однако сегодня нам ответили, что никакого предложения для инвесторов нет. Кинотеатр не будет выставлен на продажу. Но «Киновидеопрокат» с удовольствием рассмотрит идеи спонсорства. Думаю, читателям и без нас понятно, что желающих спонсировать реконструкцию, которая останется в госсобственности, найдется немного, а именно — никого.

4.Администрация Центрального района в лице Бузовского пытается быть «на стороне прогресса» и уже даже объявила об общественном обсуждении этого проекта. Бузовский ведет себя взвешенно (я бы даже сказал, слишком взвешенно) и пытается сохранять нейтралитет. Но уже понятно, что подобный нейтралитет не приведет к результату.

5.Кинотеатр еще можно спасти в случае, если администрация Центрального района проявит волю и решимость, разработает и предложит формат и формы сотрудничества и обяжет «Киновидеопрокат» к сотрудничеству.

«Частно-государственное сотрудничество выглядит малоэффективным»

Таким образом, выводы следующие: частно-государственное сотрудничество выглядит чрезвычайно утомительным и малоэффективным. Партнеры, без преувеличения, живут в разных мирах и разговаривают на разных версиях русского языка.

Прошло 146 дней с момента нашей инициативы, но проект кинотеатра остался тем же. «Киновидеопрокат» воспринимает идею консультативного совета частной компании скептически, высказывает мнение, что существующий проект достаточно хорош, а любые корректировки вызовут затягивание открытия. Также, если не прислушиваться к мнению общественности, под разными причинами отказываться от экспертной помощи, гарантирую, мы получим что-то очень похожее на кинотеатр «Центральный». Только с тремя залами.

Спасибо всем, кто поддержал нас в попытке повлиять на реконструкцию, чтобы в центре Минска мог появиться стильный синефильский кинотеатр с соответствующим сервисом и инфраструктурой. Особенно спасибо архитекторам, дизайнерам, киноведам и остальным экспертам, которые предложили свои бесплатные услуги и ждут возможности принять участие».