«Правительство и Нацбанк еще попортят нам крови»

Экономисты не согласились с прогнозом Нацбанка по поводу перспектив белорусского рубля в 2018 году.

Фундаментальных предпосылок для значительного изменения валютного курса в Беларуси нет, сообщил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрий Мурин.

Экономисты его оптимизм не разделяют.

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук обращает внимание на формулировку представителя Нацбанка.

– Всегда важно понимание прилагательных: фундаментальные предпосылки – это какие? Их понимание может весьма различаться. Неужели Нацбанк верит в стабильность российского рубля, который зависит, в том числе, от цен на нефть? — говорит экономист.

Эксперт отмечает, что в декабре 2017 году значительно приросла рублевая денежная масса, годовой рост которой составил около 30%.

– Посмотрим: если в течение первых двух-трех месяцев Нацбанк изымет эту массу, то давление на цены высоким не будет. Если же прежняя практика продолжится, то следует ожидать высокой инфляции и девальвации. Когда количество наличных денег увеличивается на 30% при фактической стагнации экономики, это должно сказаться на потребительском рынке, на тех ценах, по которым люди покупают товары, – объясняет Ярослав Романчук.

Экономист также констатирует, что правительство и Нацбанк так и не нашли рецепт, как избавится от той части госсектора («номенклатурно-коммерческих фаворитов»), которая живет за счет бюджетных вливаний.

– Так что они еще попортят нам крови, – уверен руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса.

Он уверен, что фундаментальные предпосылки, которые могут негативно повлиять на состояние белорусского рубля, как раз существуют. В нынешней ситуации Нацбанк должен быть готов к различного рода изменениям и иметь в запасе план «А» и план «Б».

Продолжение статьи читайте здесь