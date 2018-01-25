Кого оскорбляет «Смерть Сталина»

25 января в белорусский прокат должен был выйти фильм «Смерть Сталина».

Российская премьера этой комедии тоже планировалась в четверг. Однако Министерство культуры РФ в последний момент отозвало прокатное удостоверение.

Это случилось после того, как «эксперты» типа заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко высказались в духе: «Большей гадости я вообще никогда не видела. Это абсолютный пасквиль, провокация, попытка убедить нас, что и страна у нас ужасная, и народ у нас идиот, и правители наши дураки. Все извращено — от гимна до персонажей».

После этого Министерство культуры Беларуси тоже добилось отмены всех запланированных показов фильма в нашей стране. Чиновники требуют предоставить фильм для предварительного просмотра республиканской экспертной комиссией по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости. Ранее комиссия смотрела все выходящие в прокат ленты в день премьеры вместе со зрителями. При этом она отказалась ознакомиться со «Смертью Сталина» на закрытом просмотре в Silver Screen, сообщает TUT.BY.

Рецензию на скандальный фильм опубликовал MAXIM:

«Нельзя сказать, что фильм «Смерть Сталина» оскорбляет религиозные чувства всех коммунистов. Он их не оскорбляет, он их уничтожает. Выжигает каленым напалмом (да, мы знаем, что напалм жидкий и никак не способен быть каленым, но здесь и далее все списываем на эмоциональные поэтические образы).

Нет, это не антисоветский заговор. В конце концов, снята же тысяча потешных фильмов про Гитлера. И никто не кричит, что кинематографисты организовали заговор против фюрера. Просто даже самый тупоумный сценарист или стендап-комик знает: про Гитлера шутить бесконечно легко, его даже на Луну можно эвакуировать вместе с динозаврами и фильм про это снять.

А то, что про Сталина не снимают комедий, — это ж недоразумение. Чем Сталин хуже Гитлера? Ну чем, ответь, Сталин хуже Гитлера? Ничем! Даже про Ким Чен Ына комедия есть — уморная, кстати, там еще в финале «Wind of Change» Scorpions играет.

Хотя самого Сталина в описываем фильме наблюдается немного, кино все же не зря зовется «Смерть Сталина»: Иосиф еще в начале картины послушно выполнил то, что ему полагалось по сюжету, — отбросил шпоры. Далее партийная верхушка Советского Союза в панике и раздрае пытается закопать его побыстрее и поделить осиротевшую власть. Делать то, и другое одновременно получается хорошо не у всех.

Британцы в кооперации с французами поставили это кино по французскому сатирическому комиксу La mort de Stalinе, который выглядел точно как на картинке ниже.

Трудно сказать, комикс тому виной или же сама команда на площадке собралась отборная, но балаган в итоге вышел какой-то подозрительно настоящий. Как будто кино писалось агентами иностранной разведки, сорок лет простоявшими в советских очередях и знакомыми со всеми политическими анекдотами, в том числе нерассказанными. Да, фильм «Смерть Сталина» — чистой воды плод сивой фантазии, но состряпан без содержания клюквы и с глубоким погружением в тему.

Конечно, они взяли события, в реале занявшие полгода в 1953-м, и утрамбовали их на экране где-то в неделю-две. Многое досочинили, наплели, разукрасили. Но в основном разбалаганили, оклоунадили и одурдомили. Даже причина смерти абсурдна: любимая пианистка вождя Мария Юдина довела старика до инфаркта своими диссидентскими выходками.

В фильме образ пианистки Юдиной воплощает Ольга Куриленко, что тоже гиперболизация, но уже чисто красоты для, а не смеха ради.

Особенно кинофильму удались Хрущев и Берия. За Хрущева в ответе Стив Бушеми, комедийный дар которого оказывается в разы ядреней зафиксированного в предыдущих фильмах. Извращенец и убийца Лаврентий Берия (чьи, кстати, омерзительные похождения и повадки в фильме ничем не маскируются) достался театральному актеру Саймону Расселлу Билу. Тот с необычайным увлечением и искрами в глазах довел своего персонажа за полтора часа от всемогущего монстра до раздавленного ничтожества. И это в сатирическом памфлете, а не в какой-то там шекспировской постановке! Остальные актеры тоже хороши — Станиславский бы плакал до упаду.

Все, что тебе будут говорить про этот фильм, что он кровавый, чернушный, бессовестный и хамский, — это правда. Как бывает кино без границ, так «Смерть Сталина» — комедия без тормозов».

О запрете «Смерти Сталина»: «Я рад. В кино бы этот фильм посмотрели тысячи людей, а теперь в интернете его увидят миллионы»