Сайт Charter97.org заявил о блокировке на территории Беларуси

Читатели ресурса со всей Беларуси сообщают о невозможности открыть сайт.

Редакция Charter97.org заявила о блокировке доступа к сайту на территории Беларуси. По данным ресурса, блокировка происходит практически со стороны всех операторов в стране. Некоторые провайдеры, в частности «Атлант Телеком», сообщают следующее:

— Если вы видите это сообщение, значит адрес, на который вы пытались попасть, состоит в списках ограниченного доступа согласно указу Президента РБ № 60 от 1.02.2010, постановлению Оперативно-аналитического центра при Президенте РБ № 4/11 от 29.06.2010, декрету Президента РБ № 6 от 28.12.2014 и постановлению Оперативно-аналитического центра при Президенте РБ и Министерства связи и информатизации № 6/8 от 19.02.2015.

По состоянию на 21.00 среды сайт «Хартии» свободно открывался у некоторых пользователей ByFly («Белтелеком») и у абонентов мобильного оператора МТС.

Напомним, что 14 декабря 2017 года решением Министерства информации был ограничен доступ к сайту belaruspartisan.org. Спустя несколько дней ресурс вернулся в доменной зоне by.