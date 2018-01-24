О запрете «Смерти Сталина»: «Я рад. В кино бы этот фильм посмотрели тысячи людей, а теперь в интернете его увидят миллионы»

В России активно комментируют отзыв прокатного удостоверения у комедии «Смерть Сталина».

Известный мультипликатор Гарри Бардин назвал запрет комедии «полным идиотизмом». «Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым», — процитировал лауреат «Золотой пальмовой ветви» за короткометражный фильм слова Карла Маркса.

«Куда мы катимся, я не понимаю. Скоро у нас будет марш «бессмертный Сталин», и впереди с портретом вождя пойдет Александр Проханов. И пусть он у него мироточит», — иронизирует режиссер.

Филолог и публицист Денис Драгунский уверен, что претензии к комедии вызваны «административным восторгом» и «чиновничьим безумием».

«Я даже рад, потому что это означает, что сталинисты боятся любого дуновения в сторону своего вонючего кумира. В кино бы этот фильм посмотрели тысячи людей, а теперь в интернете его увидят миллионы», — сказал Драгунский РБК.