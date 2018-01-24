Дочь российского миллиардера: «Мой отец – теневой кассир Путина»

Ольга Литвиненко рассказала журналистам о своем отце, назначенном руководить предвыборным штабом российского президента в Петербурге.

Владимир Литвиненко

Кто будет руководить предвыборным штабом Владимира Путина в Петербурге? 17 января появилось сообщение, что у штаба будут три сопредседателя: глава организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев, гендиректор ПАО «Силовые машины» Юрий Петреня и студентка СПбГУ Анна Шуранова.

Однако затем пресс-служба Санкт-Петербургского горного университета объявила, что председатель будет один – ректор этого вуза Владимир Литвиненко, который уже возглавлял штаб Путина в 2000, 2004 и 2012 годах.

Литвиненко и спикер городского законодательного собрания Вячеслав Макаров решили провести 19 января пресс-конференцию, но в последний момент она была отменена, и вопрос о главе штаба остается открытым.

Состояние Владимира Литвиненко, крупного акционера компании «ФосАгро» и владельца элитной недвижимости, оценивают в миллиард долларов.

Первые акции Литвиненко получил в ходе дела ЮКОСа: основным активом «ФосАгро» была компания «Апатит», контролировавшаяся группой «Менатеп» Михаила Ходорковского.

Литвиненко называют «другом Путина» и подлинным автором диссертации «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений», которую будущий президент России защитил в 1997 году.

В 2006 году сотрудники Брукингского института в Вашингтоне установили, что диссертация является плагиатом: 16 из 20 страниц, которыми начинается ключевая часть работы Путина, соответствуют статье «Стратегическое планирование и политика» профессоров Уильяма Кинга и Девида Клиланда, опубликованной в 1978 году.

Вполне возможно, что замешательство с назначением председателя путинского штаба связано со скандалом в семье ректора-миллиардера.

Ольга Литвиненко

Его дочь Ольга Литвиненко с 2007 по 2011 год была депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Справедливая Россия». Шесть лет назад она бежала из страны вместе с маленьким сыном Мишей. А ее первая дочь, Эстер-Мария, осталась в России.

Ольга Литвиненко утверждает, что пока она находилась в роддоме, ее высокопоставленный отец похитил внучку и теперь выдает за свою дочь. Настоящую дочь он ненавидит до такой степени, что решил расправиться со всеми ее друзьями и добился своего: бывшие помощники депутата Ольги Литвиненко были арестованы и осуждены по различным уголовным делам.

Шесть лет Ольга Литвиненко, ныне являющаяся гражданкой Польши, добивается, чтобы ей вернули Эстер-Марию. А Владимир Литвиненко объявил о том, что его дочь исчезла. В Польшу приехал из России следователь.

Ольга вместе с польскими журналистами встречала его в аэропорту, продемонстрировала паспорт, но дело о ее пропаже так и не было прекращено. Зато после объявления дочери пропавшей Владимир Литвиненко смог получить права опекуна над Эстер-Марией от ее биологического отца, который сейчас живет в Нидерландах. Свою историю Ольга Литвиненко рассказывала в интервью Радио Свобода.

В июле 2017 год она вступила в движение Михаила Ходорковского «Открытая Россия», объявив, что хочет бороться против скатывания страны к диктатуре, против авторитарной и коррумпированной системы.

24 января, как раз в то время, когда ее отец пытался уладить вопрос с руководством путинского штаба, Ольга Литвиненко выступила в Сейме Литвы с докладом об использовании путинской Россией международных правовых актов в качестве инструмента для преследования политических оппонентов Кремля за пределами РФ.

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас с 12 января запретил въезд в страну 49 гражданам России, уличенным в нарушениях прав человека и отмывании денег, на основании «закона Магнитского», в том числе главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Ольга Литвиненко рассказала Радио Свобода, что, выступая в Сейме, предложила дополнить этот список и внести в него имя своего отца.

– Мы все прекрасно знаем, что в России институт прав человека фактически не существует из-за того, что страной правит бандитская путинская группировка, которая пришла из Петербурга и сейчас метастазами разрастается на всю Россию, уничтожая ее, ведя к экономическому краху.

Мой отец, будучи руководителем трех предвыборных штабов, а также доверенным лицом Путина, является пособником того, что в России всеми возможными способами нарушаются права человека. Второй момент – это коррупционные схемы. Мой отец является одним из теневых кассиров, как Ролдугин, держит капитал Путина. Это иллюстрирует дело ЮКОСа, когда один из самых значимых активов, предприятие «Апатит», просто забрали у законных акционеров.

Ольга Литвиненко и Михаил Ходорковский

На них вышел человек, который позиционировал себя другом и приближенным к Путину, людям было объяснено, что если вы сейчас не продадите предприятие по очень низкой цене, то оно просто повторит судьбу ЮКОСа, будет разрушено. Разрушить градообразующее предприятие – это абсолютный обвал в экономике региона, люди теряют рабочие места.

Поэтому акционеры продали по заниженной стоимости. Сейчас этот актив находится у «ФосАгро», мой отец является вторым по величине акционером «ФосАгро», у него почти 20% после Андрея Гурьева. Это один из примеров коррупционных схем, где прячутся капиталы Путина.

– По всей видимости, скандал вокруг вашего отца повлиял на вопрос о назначении его главой предвыборного штаба Путина в четвертый раз. Окончательного решения пока нет, явно идет подковерная борьба. Предполагают, что это связано с вашими разоблачениями.

– Тем не менее, все он равно является официально доверенным лицом. Я считаю, что это просто очередная иллюстрация бесправия в России, что похититель детей является доверенным лицом на псевдовыборах президента России. Для европейской нормальной страны это просто нонсенс.

– Есть ли новости у вас о вашей дочери, как продвигается дело о ее похищении?

– Я до сих пор не знаю, как моя дочь выглядит. Я являюсь официально «похищенной», поэтому не могу получать никакой информации о своей дочери. Мне на мой польский адрес присылаются письма из органов опеки: «Ольга Владимировна, вы являетесь похищенной».

Ольга Литвиненко с двумя детьми

Вдумайтесь в абсурдность этой ситуации! При этом я по данному делу даже не являюсь потерпевшей, потерпевшим является мой отец. Дело возбуждено о моем якобы похищении по ложному доносу моего отца, когда он действовал с группой лиц по предварительному сговору вместе с коррумпированными следователями.

Сейчас моя жалоба находится на рассмотрении в Страсбурге. Будем надеяться, хотя Валентина Матвиенко недавно говорила, что на самом деле еще неизвестно, будут ли решения Страсбургского суда приняты на территории России. Легализация этих решений в Российской Федерации все больше и больше под вопросом, учитывая, какой сейчас политический климат в России.

В своем докладе в парламенте Литвы я говорила о международном договоре о взаимной правовой помощи между европейскими странами и Россией. Речь идет о кейсах об экстрадиции, запросах в прокуратуру.

Мир уже начинает понимать, что Россия, используя институты международного права, использует такие вещи для преследования инакомыслящих, политических оппонентов, оппозиции и просто чтобы забрать у кого-то частный бизнес.

Но Европа забыла, что эти соглашения подразумевают подобную процедуру акцептации и легализации судебных решений по семейному и гражданскому праву. Например, в Польше у меня, гражданки Польши, чуть не отняли сына, гражданина Польши, используя российское судебное решение.

Согласно международному договору о правовой помощи по гражданским и уголовным делам, в России было принято обычное судебное решение – понятно, что оно куплено или продавлено, и адвокаты привезли его в Польшу.

В Польше на основании соглашений есть простая процедура легализации подобного судебного решения. Для меня, гражданки Польши, это означало, что мой сын будет отправлен в Россию. Все прекрасно понимали, что есть политическая составляющая, но Путин пользуется тем, что в Европе есть верховенство закона, независимо от политической ситуации, и он этим пользуется. Таким образом, оказывая давление судебными решениями на любого гражданина Европы, Путин может творить в принципе абсолютно все, что он хочет, против любого европейского гражданина.

И такими методами путинская Россия действует. Эти договора заключались с Польшей в 1996 году, но тогда Россия была другая и судебные решения были другие. Сейчас же они все коррумпированы, куплены, продавлены, продиктованы политической волей, путинской ОПГ. Поэтому я подняла в парламенте эту тему.

– Как был воспринят ваш доклад в Сейме Литвы, была ли дискуссия?

– Была очень интересная и оживленная дискуссия, мой доклад вызвал огромный интерес у парламентариев. Мы провели ряд индивидуальных консультаций и договорились о сотрудничестве и обмене опытом на ту тему, которую я поднимала.