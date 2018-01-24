Мужская сборная Беларуси по гандболу завершила чемпионат Европы победой над Сербией

Мужская сборная Беларуси по гандболу 24 января завершила выступления на чемпионате Европы, проходящем в Хорватии.

После выхода в основной раунд ЧЕ-2018 наши земляки уступили французам – 23:25 и шведам – 20:29.

Заключительный матч на турнире сборная Беларуси провела в среду против национальной команды Сербии. Подопечные Юрия Шевцова одержали уверенную победу – 32:27. 9 мячей забросил Борис Пуховский. Также стоит особо отметить блистательную игру голкипера Вячеслава Солдатенко.

В группе основного раунда белорусская сборная заняла пятое место и в полуфинал, естественно, не вышла. Но есть надежда, что для нашей молодой команды этот турнир стал ступенькой на пути к будущим успехам.