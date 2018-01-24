Почему психологи для больных раком в Беларуси есть, а пациенты к ним не ходят

Риск умереть от опухоли в течение 19 месяцев у онкобольных с депрессией в 2,6 раза выше, свидетельствуют результаты международных исследований.

− Но у нас недостаточно навигации, чтобы человек, услышав о своем диагнозе, понимал, что может обратиться к реабилитологу или психологу. Чаще информацию о такой возможности доносит «сарафанное» радио, − говорит руководитель программы психологической помощи центра поддержки онкопациентов «Во имя жизни» Инна Малаш.

Белорусское общество, по словам специалиста, более открыто говорит об онкологии, чем десятилетие назад, но все еще боится диагноза «рак». Вот почему онкопациенты и их близкие остро нуждаются в психологической помощи как раз в тот момент, когда узнают о заболевании.

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