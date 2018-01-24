Виталий Родионов получил назначение в БАТЭ

Экс-нападающий назначен спортивным директором борисовского клуба.

Экс-нападающий БАТЭ Виталий Родионов назначен спортивным директором борисовского клуба. Об этом сообщается на сайте ФК БАТЭ.

— Перед Виталием Викторовичем стоит немало задач, которые касаются в том числе улучшения взаимодействия между главной командой и дублирующим составом, координации работы детско-юношеской школы нашего клуба, внедрения туда программы, подготовленной главным тренером «желто-синих» Олегом Дулубом, — говорится в сообщении.

В клубе подчеркивают, что хорошим подспорьем для нового спортивного директора станут два высших образования: в 2009 году закончил Белорусский государственный университет физической культуры (специальность «Тренер по футболу»), в 2013-м — Белорусский государственный экономический университет («Экономист-менеджер»).

Напомним, что о завершении карьеры футболиста 34-летний Виталий Родионов объявил в середине января этого года.