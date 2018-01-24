Как студентка-медик из Витебска покоряет соцсети горячими фото

Провокационные снимки и ролики девушки разлетелись по прессе, в том числе и по российской.

Публикация от 👩🏼Mi Swan (@milashaswan) Янв 23, 2018 at 9:29 PST

Ролик девушки из Витебска в Instagram, на котором она снимает медицинский халат, скрывающий костюм «Чудо женщины», разлетелся по соцсетям и набрал 30 тысяч просмотров за сутки. Вскоре сообщения о смелом видео стали появляться в прессе, в том числе и в российской.

Судя по хеш-тегам и подписям, сопровождающим снимки на страницах в соцсетях под ником MilashaSwan, девушка учится в Витебском государственном медицинском университете.

Записи MilashaSwan в Twitter говорят о том, что одной из самых актуальных тем для нее сейчас является сессия.