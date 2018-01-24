За чей счет бюджет? Каждый белорус заплатит в казну в этом году 2150 рублей

Непрозрачные фонды, богатые силовики и неистовый конфискат: странности и казусы бюджета – 2018.

С проектом нынешнего бюджета белорусы смогли ознакомиться относительно рано — во второй половине ноября документ на своей странице в Фейсбуке опубликовала депутат Анна Канопацкая. Предполагалось, что через несколько дней проект бюджета покажет и Министерство финансов, но внезапно документ по личному указанию президента был отправлен на переработку. В открытом доступе он появился лишь в середине декабря.

И вот теперь самое интересное – благодаря Канопацкой появилась возможность сравнить старый и новый проекты и сделать выводы, по какой причине документ экстренно переделывали.

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