Беларусь снова напоролась на Люксембург

24 января состоялась жеребьёвка нового футбольного турнира – Лиги Наций.

Его придумала УЕФА в качестве замены товарищеским матчам сборных. Европейские команды по рейтингу распределены на 4 лиги. В каждой из них по 4 группы. Победитель каждой лиги получает прямую путевку на чемпионат Европы-2020.

Сборная Беларуси попала в слабейшую лигу D. Перед жеребьевкой все шутили, что главное не оказаться в одной группе с Люксембургом, который постепенно превращается в наш футбольный кошмар. Команда карликового герцогства попадалась нам в 4 из 6 последних отборочных турниров и попила немало белорусской кровушки. Достаточно сказать, что в прошлом году Люксембург ухитрился нанести поражение подопечным Игоря Криушенко, играя, по сути, вторым составом (без 10 основных игроков). Поэтому очередного свидания с этой сборной белорусам хотелось избежать.

Но рука Александра Глеба, участвовавшего в жеребьевке, оказалась нелегкой. Он отправил Беларусь в группу к приснопамятному Люксембургу, Молдове и Сан-Марино.

С молдованами, кстати, у нас тоже получается так себе: в шести матчах две победы, две ничьи и два поражения. А с сан-маринцами белорусы раньше никогда не играли.

Впрочем, сборной, которая не в состоянии справиться с Люксембургом и Молдовой на чемпионате Европы делать нечего. Поэтому будем надеяться, что белорусские футболисты смогут занять первое место в этой «группе смерти».

В этом случае наша сборная выйдет в плей-офф лиги D. Там нужно будет одолеть еще двух соперников, которые займут первые места в других группах.

D1: Грузия, Латвия, Казахстан, Андорра

D2: Беларусь, Люксембург, Молдова, Сан-Марино

D3: Азербайджан, Фарерские острова, Мальта, Косово

D4: Македония, Армения, Лихтенштейн, Гибралтар

Уже известно расписание игр в нашем квартете:

8 сентября

Беларусь — Сан-Марино

Люксембург - Молдова

11 сентября

Сан-Марино — Люксембург

Молдова — Беларусь

12 октября

Беларусь — Люксембург

Молдова — Сан-Марино

15 октября

Беларусь — Молдова

Люксембург — Сан-Марино

15 ноября

Сан-Марино — Молдова

Люксембург — Беларусь

18 ноября

Молдова — Люксембург

Сан-Марино — Беларусь

Стадия плей-офф лиги D состоится 26-31 марта 2020-го.