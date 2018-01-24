Беларусь снова напоролась на Люксембург

24 января состоялась жеребьёвка нового футбольного турнира – Лиги Наций.
Его придумала УЕФА в качестве замены товарищеским матчам сборных. Европейские команды по рейтингу распределены на 4 лиги. В каждой из них по 4 группы. Победитель каждой лиги получает прямую путевку на чемпионат Европы-2020.
Сборная Беларуси попала в слабейшую лигу D. Перед жеребьевкой все шутили, что главное не оказаться в одной группе с Люксембургом, который постепенно превращается в наш футбольный кошмар. Команда карликового герцогства попадалась нам в 4 из 6 последних отборочных турниров и попила немало белорусской кровушки. Достаточно сказать, что в прошлом году Люксембург ухитрился нанести поражение подопечным Игоря Криушенко, играя, по сути, вторым составом (без 10 основных игроков). Поэтому очередного свидания с этой сборной белорусам хотелось избежать.
Но рука Александра Глеба, участвовавшего в жеребьевке, оказалась нелегкой. Он отправил Беларусь в группу к приснопамятному Люксембургу, Молдове и Сан-Марино.
С молдованами, кстати, у нас тоже получается так себе: в шести матчах две победы, две ничьи и два поражения. А с сан-маринцами белорусы раньше никогда не играли.
Впрочем, сборной, которая не в состоянии справиться с Люксембургом и Молдовой на чемпионате Европы делать нечего. Поэтому будем надеяться, что белорусские футболисты смогут занять первое место в этой «группе смерти».
В этом случае наша сборная выйдет в плей-офф лиги D. Там нужно будет одолеть еще двух соперников, которые займут первые места в других группах.
D1: Грузия, Латвия, Казахстан, Андорра
D2: Беларусь, Люксембург, Молдова, Сан-Марино
D3: Азербайджан, Фарерские острова, Мальта, Косово
D4: Македония, Армения, Лихтенштейн, Гибралтар
Уже известно расписание игр в нашем квартете:
8 сентября
Беларусь — Сан-Марино
Люксембург - Молдова
11 сентября
Сан-Марино — Люксембург
Молдова — Беларусь
12 октября
Беларусь — Люксембург
Молдова — Сан-Марино
15 октября
Беларусь — Молдова
Люксембург — Сан-Марино
15 ноября
Сан-Марино — Молдова
Люксембург — Беларусь
18 ноября
Молдова — Люксембург
Сан-Марино — Беларусь
Стадия плей-офф лиги D состоится 26-31 марта 2020-го.