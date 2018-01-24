Шумченко: Через 10 лет Лукашенко пожмет руку последнему предпринимателю

Лидер «Перспективы» обратился в Совмин с требованием провести встречу, чтобы разработать план по спасению индивидуальных предпринимателей в розничном торговом секторе.

Как отмечает в письме Анатолий Шумченко, действие Указа № 222 привело к тому, что бюджет ежегодно недополучает порядка 100 млн долларов в год, и страна лишилась более чем 26 тысяч ИП и их рабочих мест.

«Если продлить этот тренд, то последний ИП розничной торговли будет работать в 2028 году, осталось 10 лет. Причём в Витебской и Гродненской областях последних ИП можно будет встретить в 2025 и 2027 году», — пишет лидер объединения предпринимателей.

Анатолий Шумченко напоминает, что все эти годы РОО «Перспектива» на форумах, митингах, в ходе забастовок и шествий обращала внимание властей на проблемы малого бизнеса, «однако в ответ получало циничные отписки госорганов».

— Если власти не сделают должных выводов по статистике, которая свидетельствуют о катастрофических цифрах падения показателей поступлений платежей в бюджет и сокращения рабочих мест, можно будет говорить о проведении целенаправленной политики уничтожения целого сектора экономики — ИП розничной торговли, — заявил лидер «Перспективы».

Организация предпринимателей требует срочно провести двустороннюю встречу на уровне Совета Министров для выработки плана мероприятий по спасению индивидуальных предпринимателей в розничном торговом секторе.

Копия письма направлена в Администрацию президента.