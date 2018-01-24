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Общество
24.01.2018
Наталья Костюкевич, TUT.BY
За что беременную могут лишить пособия и как его вернуть

Могут ли беременную лишить пособия, если она сделала плановое УЗИ не в государственном медцентре? А если отказалась лежать в больнице на сохранении?

В конце прошлого года TUT.BY рассказывал историю минчанки, обеспокоенной тем, что ее могут лишить пособия для женщин, ставших на учет до 12-й недели беременности, из-за того, что она сделала УЗИ в частном центре. В каких случаях такое возможно и что делать, если пособия лишили, рассказала юрист Центра по продвижению прав женщин «Ее права» Вероника Николайчик.

1.Какие в Беларуси есть пособия по беременности и уходу за ребенком?

— К ним относятся пособия по материнству, семейные пособия и пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком.

Чаще всего назначаются пособия по материнству и семейные пособия.

Одно из пособий по материнству — это материальная помощь по беременности и родам. Ее женщина получает, когда планово уходит на больничный, например на 30-й неделе беременности. Как правило, женщина рожает в период с 37-й по 42-ю неделю беременности. Это пособие в каждом случае начисляется индивидуально и зависит от того, где женщина работает и на основании какого договора. Если она работает на основании трудового договора и ушла на больничный на 30-й неделе беременности, то ей заплатят сумму, равную среднедневному заработку за последние шесть месяцев, умноженную на 126 календарных дней.

Еще одно пособие по материнству — помощь женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности. Последнее пособие равняется 100% наибольшей величины бюджета прожиточного минимума, действующего на дату рождения ребенка. Например, сегодня оно составляет 197 рублей 81 копейку.

К семейным пособиям относятся пособия в связи с рождением ребенка, по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

2.За что женщину могут лишить пособия для ставших на учет до 12 недель беременности?

— Право на это пособие имеют женщины, в том числе суррогатные матери, которые стали на учет в организациях здравоохранения Беларуси до 12-недельного срока беременности. При этом они должны регулярно посещать женские консультации, где стоят на учете, и выполнять предписания врачей-специалистов в течение всего срока беременности.

Получается, что выполнение всех этих условий и считается основанием для получения указанного пособия. Если женщина не выполнила хотя бы одно из них и в заключении врачебно-консультационной комиссии это будет отражено, то в пособии могут отказать.

3.Могут ли лишить этого пособия за то, что женщина один раз не пришла на прием к участковому гинекологу?

— Да, бывают причины, по которым женщина не смогла прийти на прием. Если она заранее знает, что не сможет прийти в установленный день и время, ей стоит обратиться (желательно письменно) на имя заведующей(-го) отделения/главврача учреждения здравоохранения. В обращении обязательно нужно указать причину, по которой она не сможет посетить врача в установленный день, а также попросить назначить для осмотра другой день и время.

Лучше всего отправить обращение заказным письмом с обратным уведомлением. Его примут, зарегистрируют, рассмотрят и должны будут дать ответ.

Если женщина заранее не знала о том, что у нее возникнет ситуация, которая помешает посетить врача, ей также стоит написать обращение и пояснить причины пропуска.

4.Могут ли лишить такого пособия, если женщина сделала УЗИ первого триместра беременности в частном медцентре?

— На этот вопрос нельзя ответить однозначно, и здесь важно понимать, какая сложилась практика. Ведь с одной стороны, места, где женщина может во время беременности делать УЗИ, определяются приказами управлений здравоохранения облисполкомов, комитетом по здравоохранению Мингорисполкома. Таким образом УЗИ I триместра беременности проводится в областных медико-генетических центрах и межрайонных центрах (кабинетах) пренатальной ультразвуковой диагностики и по согласованию для жительниц Минска — в отделении пренатальной диагностики РНПЦ «Мать и дитя».

Однако, согласно ст. 41 Закона «О здравоохранении» пациентка имеет право на выбор лечащего врача и организации здравоохранения, а также выбор методов оказания медицинской помощи. И именно эта норма дает женщине право выбирать, в какое именно учреждение она хочет обратиться за помощью.

Кроме этого, если женщина отказывается от прохождения УЗИ, то это ее право. В свою очередь, врач должен разъяснить, к чему может привести отказ от УЗИ для женщины и ребенка.

5.Могут ли лишить пособия для ставших на учет до 12 недель беременности, если женщина отказывается ложиться на сохранение?

— Если смотреть с правовой точки зрения, то ставить в зависимость право женщины на получение пособия от права на согласие или отказ от госпитализации, не совсем правомерно. Два указанных права относятся к разным правовым институтам: право социального обеспечения и право на здравоохранение.

Как правило, необходимость дородовой госпитализации возникает, когда есть осложнения в течении беременности или при наличии у беременной заболевания, представляющего угрозу ее жизни и самой беременности. Причины госпитализации должны быть обоснованными и объективными. Если у женщины хорошие результаты анализов, УЗИ и других исследований, то оснований для госпитализации как таковых нет.

Согласно ст. 41 Закона «О здравоохранении» пациентка имеет право отказаться от оказания медицинской помощи, в том числе медицинского вмешательства. Если есть объективные медицинские показатели, например, результаты наблюдения в период беременности, анализы, то врач должен разъяснить женщине, что последует за отказом от госпитализации. Если женщина не соглашается на дородовую госпитализацию, то врач должен в том числе разъяснить, какие еще есть альтернативные методы оказания медицинской помощи. Но выбор остается за женщиной.

6.Как, где и у кого оспаривать лишение пособия?

— Это решение может быть обжаловано в территориальном органе Фонда социальной защиты населения (если решение, например, принимали по месту работы, учебы), в вышестоящем органе Фонда социальной защиты населения или в вышестоящем органе по труду, занятости и социальной защите (если решение принимали органы по труду и занятости). Все зависит от того, кто данное пособие назначает.

В случае несогласия с решениями, принятыми по вашей жалобе, это можно обжаловать в суде.

Для назначения пособия женщина в том числе должна предоставить в соответствующие органы заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК). Если в ВКК будет указано, что она не выполняла предписания врача или же нерегулярно его посещала, то есть вероятность отказа в получении пособия. В этом случае при обжаловании можно приложить документы, в которых указаны причины, почему женщина не посещала врача или не исполняла предписания. Это могут быть и обращения, которые она отправляла в учреждения здравоохранения.

7.Может ли за единовременным пособием по рождению ребенка обратиться не мать, а отец или другой родственник?

— На это имеют право мать или отец, а также лица, усыновившие или удочерившие ребенка в возрасте до 6 месяцев, или назначенные его опекунами.

Отец имеет право на получение пособия в связи с рождением ребенка в случаях, если мать (мачеха) в полной семье не работает, не служит, не учится, не проходит подготовку в клинической ординатуре и не уплачивает самостоятельно обязательные страховые взносы в бюджет фонда в соответствии с законодательством о государственном социальном страховании.

8.В каком случае женщину могут лишить пособий по беременности и уходу за ребенком?

— Есть общие основания для прекращения выплаты пособий. Женщина не сможет получать пособие, если отказалась от ребенка, в случае отмены усыновления или удочерения, опеки или попечительства, если ребенка забрали из семьи, его поместили в детский интернат или учреждение образования с круглосуточным режимом пребывания, в ситуации, когда ее лишили родительских прав или было изменено место выплаты пособия.

Также пособие могут прекратить выплачивать, если ребенок выехал за пределы страны на срок более двух месяцев. Но в этом случае есть исключения: дети, чьи родители работают в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Беларуси.

9.Могут ли лишить беременную какого-либо пособия, если она решила рожать дома?

— Решение о домашних родах не является основанием для лишения пособия. Женщина имеет право выбирать методы оказания медицинской помощи и отказаться от госпитализации.

10.Что должна делать беременная, чтобы ее не лишили пособий по беременности?

— В первую очередь, она должна знать основания и условия назначения пособий. Если ей отказали в выплате пособия, то нужно письменно обратиться за разъяснениями, чтобы обязательно указали, на основании какого нормативного правового акта было отказано в предоставлении того или иного пособия. Если вы будете не согласны с ответом, то у вас есть право обжаловать его в вышестоящую инстанцию. Если ситуация не разрешится, можно идти в суд.

 
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