Объявлен состав белорусских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхан

На пресс-конференции в Национальном олимпийском комитете Беларуси объявлен состав команды на зимние Игры-2018 в Пхенчхан.

Планируется, что в соревнованиях выступят 28 белорусских атлетов в 6 видах спорта.

Биатлон (10): Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Динара Алимбекова; Сергей Бочарников, Владимир Чепелин, Максим Воробей, Роман Елетнов, Антон Смольский.

Горные лыжи (2): Юрий Данилочкин, Мария Шканова.

Конькобежный спорт (2): Игнат Головатюк, Марина Зуева.

Лыжные гонки (7): Сергей Долидович, Михаил Семенов, Юрий Остапенко, Александр Воронов; Юлия Тихонова, Полина Сероносова, Анастасия Кириллова.

Фристайл (6): Антон Кушнир, Станислав Гладченко, Максим Густик; Анна Гуськова, Александра Романовская, Алла Цупер.

Шорт-трек (1): Максим Сергеев.

Первая часть белорусской делегации отправится в Южную Корею 27 января, основная часть команды — 1 февраля. Есть вероятность, что число олимпийских лицензий у белорусской команды может увеличиться.

Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. Срок регистрации спортсменов на Игры завершается 28 января.

Впервые белорусская команда выступила самостоятельной командой на Олимпиаде в Лиллехаммере в 1994 году, когда нашими спортсменами были завоеваны 2 медали. Обладателями серебра стали биатлонистка Светлана Парамыгина и конькобежец Игорь Железовский.

За всю историю участия белорусских спортсменов на зимних Играх завоевано 19 медалей, из них — 7 золотых. В составе суверенной команды с 1994 по 2014 год завоевано 15 медалей: 6 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых.

Самой титулованной спортсменкой является трехкратная чемпионка, «королева Сочи» и Герой Беларуси Дарья Домрачева, одержавшая победу в трех личных гонках на Олимпиаде-2014 и завоевавшая бронзу на Играх-2010.

Самым многочисленным (по 62 атлета в 9 видах) состав белорусской команды на зимних Олимпиадах был в Нагано-1998 (2 бронзы) и Солт-Лейк-Сити-2002 (1 бронза).

Самый малочисленный состав был на прошлых играх в Сочи-2014 (27 атлетов в 5 видах), когда был установлен медальный рекорд — 5 золотых и 1 бронзовая награда. Кроме того, после дисквалификации российских лыжников бронзовая награда в гонке на дистанции 50 км должна перейти к белорусу Сергею Долидовичу.

На XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане будет представлено 7 видов спорта, включающих в себя 15 зимних спортивных дисциплин: 3 коньковые (фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек), 6 лыжных (горнолыжный спорт, лыжный спорт, фристайл, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина и сноуборд), 2 бобслейные: бобслей и скелетон; а также 4 других вида спорта: биатлон, кёрлинг, хоккей и санный спорт.