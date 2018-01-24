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24.01.2018
Евгений Сафонов, birdinflight.com
Белоруска сняла героинь, которые хранят свадебные платья десятки лет

Оксана Вениаминова спросила у женщин, зачем они это делают.

Замужество — до сих пор один из главных жизненных аспектов для женщин. В своем стремлении найти пару и навсегда сохранить брак некоторые прибегают к суевериям. Отсюда бережное отношение к свадебному наряду. Народные поверья наделяют его магическими силами: считается, что платье сохраняет счастливый брак, а фата к тому же помогает успокоить тревожно спящего младенца.

Для своего проекта фотограф Оксана Вениаминова искала героинь, которые хранят свои платья не менее десяти лет, и спрашивала их, зачем они это делают.

Оксана Вениаминова, 31 год. Документальный фотограф из Беларуси. Номинант PortraitsHellerau Photography Award 2018

— Ответы нередко поражали ретроградством. Некоторые женщины продолжают хранить свои платья даже после развода, будучи во втором браке или вдовой. Чаще всего — как память и лишь иногда — из практичных соображений, чтобы перешивать их в воротнички для школьной формы или наряды для кукол. В детских воспоминаниях моих героинь нередко фигурируют свадебные наряды бабушек и мам. Воспоминания эти полны волшебства, магии, безупречности и красоты. А еще в них звучат слова бабушек о том, что платье и фату нужно хранить, не выносить из дома, никому не показывать и в руки не давать: чтобы брак был крепким.

В их воспоминаниях звучат слова бабушек о том, что платье и фату нужно хранить, не выносить из дома, никому не показывать.

И вот маленькие дочери моих героинь уже хотят выйти замуж в мамином платье. Белый наряд превращается в самовоспроизводящийся паттерн. Бабушкины заветы встраиваются в коллективную память женщин. Наказы не подлежат осмыслению и действуют автоматически, поддерживаемые мифами и суевериями, которые живут в нашем сознании.

Для моих героинь немаловажным также становится влезть в свои свадебные наряды, хранимые на протяжении десятилетий. Влезть, уместиться — значит соответствовать расплывчатому образу «нормальной женщины». Понятия «женщина» и «жена» сливаются. Предметы свадебного наряда, наделяемые силами, символами и смыслами, становятся фетишем. Когда я сталкиваюсь с этим, современность начинает рассыпаться.

Некоторые женщины продолжают хранить свои платья по причинам, которых не осознают и не могут озвучить. Ценность этих вещей, истинная или мнимая, так велика, а событие, с ними связанное, важно настолько, что порой мне кажется, память о нем замещает собой саму жизнь. Реальность этих женщин может быть совсем другой, но они продолжают обращаться к тому самому важному дню мысленно и ритуально: храня и надевая платья на годовщины.

Ольга, 32 года. Хранит платье 12 лет

— Взяла платье напрокат и не вернула. В нем чувствую себя принцессой.

Антонина, 43 года. Хранит платье 24 года

— Я развелась с мужем после шести лет брака. Платье лежит просто потому, что никому не мешает.

Людмила, 42 года. Хранит платье 20 лет

— Когда мне было пять лет, я увидела свадебное платье, которое хранила моя бабушка. Меня это очень тронуло.

Ирина, 33 года. Хранит платье 11 лет

— Мы с мужем храним все элементы свадьбы, даже засушенные цветы. Вещи несут поле, все имеет свою память. Я верю в символику и приметы, в передачу хорошей энергии. Платье мне дорого как память. Да и дочка любит с ним играть.

Екатерина, 46 лет. Маминому платью 47 лет

— Мама хранила свое свадебное платье дома до самой смерти. Теперь это единственная вещь, которая после нее осталась: другие мы раздали. Платье — талисман крепкой семьи, пока оно в семье, семья сохраняется, платье наш оберег. Из своего свадебного платья я пошила дочке платье снежинки, теперь его очень жалко. Дочь тоже хранит свое свадебное платье: у нас идет их преемственность.

Татьяна Дмитриевна, 56 лет. Хранит платье 30 лет

— Это платье от первого брака. Я храню его из сентиментальности, хотя моему второму браку уже 20 лет.

Наталья, 40 лет. Хранит платье 21 год

— Фату храню потому, что это традиция. А платье просто лежит, напоминает мне про «молодо-зелено».

Нарина, 39 лет. Хранит платье 15 лет

— В нем чувствую себя, как будто на Голгофу идти.

Галина Ивановна, 60 лет. Хранит фату 40 лет

— Бабушка сказала мне хранить икону и фату. В фату я верю. А платье дочь перешила в платья для кукол.

Елена, 33 года. Хранит платье 10 лет

— Платье — важная память о приятном событии. Я стала верить, что оно хранит энергетику. Волнуюсь, что в него не влезу, хотелось бы вернуться в прежнюю форму.

Валентина, 38 лет. Хранит платье 19 лет

— В нем выходило замуж пять девушек, и я не хотела его отдавать. А фатой я накрывала кроватку, если ребенок неспокойно спал.

Наталья, 36 лет

— Купила это платье в комиссионке и каждый год играю в нем Снежную Королеву в детском саду, в котором работаю.

Снежана, 38 лет. Хранит фату 17 лет

— Храню фату из-за поверья.

Ольга, 31 год. Хранит платье 10 лет

— Боялась, что если я продам платье, то в нем похоронят девушку. Или вдруг кто наденет его на свадьбу и разведется потом, а это на меня повлияет.

Татьяна Геннадьевна, 65 лет. Хранит платье 44 года

— Я сохранила кольцо, платье и семью. Платье — символ молодости, стройности.

Ирина, 47 лет. Хранит платье 24 года

— Надев это платье, я поменяла свою жизнь. У меня суеверный страх, что если с платьем что станет, что-то может произойти и со мной. Оно частичка меня и веры в хорошее. Моей дочери 6 лет, и она хочет выходить замуж в мамином платье.

Галина Николаевна, 66 лет. Хранит платье 33 года

— Хотела переделать его в блузку, но сердце екнуло. Попрошу, чтобы платье положили со мной в гроб. Хочу, чтобы оно ушло со мной.

Вера, 35 лет. Хранит платье 14 лет

— Интимность и важность события: оно впервые в жизни. Платье, возможно, отдам дочери в любом виде, она может сделать из него концертное или выпускное.

Валентина Федоровна, 61 год, Кира, 7 лет. Валентина Федоровна хранит фату 41 год

— Из платья сшили много чего: юбку для старшей дочери, новогодний костюм и шорты для танцев внуку, мороженое в детский сад для Киры. Жалости к этому нет. Фата для нас с мужем — святое, мы верим, что она должна храниться у нас. Вообще, если платье единственное, то и линия семейной жизни единственная. Вот что важно.

Мария, 37 лет. Хранит платье 10 лет

— Платье — это очень личное. Это как белье, и каждый это знает. Я надевала свое платье на первую годовщину. Оно как память.

 
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