Задержанному в Украине за шпионаж белорусу грозит 10-15 лет тюрьмы

Вынесено обвинительное заключение.

Также продлен срок содержания под стражей, о чем TUT.BY рассказали в посольстве Беларуси в Украине.

Белорусу инкриминируют ч. 1 ст. 114 УК Украины «Шпионаж. Передача или собирание с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, если эти действия совершены иностранцем или лицом без гражданства». Если вина белоруса будет доказана, его могут посадить на 10−15 лет. Также по статье предусмотрена возможность конфискации имущества.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО Чернигова. Срок содержания под стражей ему продлили почти до конца февраля. Теперь дело будет направлено прокурору, который после проверки может направить обвинительный акт в суд.

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