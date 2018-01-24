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24.01.2018
Ольга Гриневицкая, Народная воля
Прима Купаловского театра выходит замуж за немецкого актера

В соцсетях появились совместные фото ведущей актрисы театра Янки Купалы Валентины Гарцуевой и немецкого актера Жана-Марка Биркхольца. В театральных кругах тут же заговорили: свадьба не за горами.

Валентина Гарцуева и Жан-Марк Биркхольц

Валентина Гарцуева — дочь заслуженной артистки Беларуси Зои Белохвостик и художественного руководителя Театра белорусской драматургии Александра Гарцуева. Она успешная актриса, много снимается в кино, исполняет ведущие роли в театре. Валентина Гарцуева – Барбара в «Чорнай пані Нясвіжа», Ганна в «Людзі на балоце», Нина Заречная в «Чайке». В купаловском театре Валентина служит 10 лет, она занята в 13 спектаклях.

Валентина Гарцуева

В 2016 году, когда актриса отмечала 30-летие, на вопрос журналиста «Комсомолькой правды» о принце, который должен быть рядом, Валентина ответила:

— Я верю в любовь и влюбляюсь в человеческие таланты. Но, к сожалению, в любви порой случаются и не очень красивые ситуации. Сегодня вокруг меня, похоже, именно такая, и если вначале я переживала, то сейчас успокоилась. Я не знаю, что будет завтра, я дистанцировалась и наблюдаю за тем, что происходит.

Ты спрашиваешь про принца, но я о нем никогда не мечтала, может, лишь в пятилетнем возрасте. А потом поняла, что не в принцах счастье. Да и я, если честно, совсем не принцесса, скорее, мое состояние называется: «Я сама», причем везде и всегда, и я получаю от этого огромное удовольствие…

Но теперь, похоже, принц рядом.

Валентина Гарцуева на сцене купаловского театра

Валентина и Жан-Марк познакомились еще в 2012 году, когда немецкий актер снимался в Минске в военной драме «Смерть шпионам», но более тесно стали общаться летом прошлого года.

Жан-Марк специально прилетел в Минск отметить с любимой свой 44-й день рождения.

О будущей свадьбе актриса говорит так:

— Все в процессе. Мы очень хотим семью, и прилагаем к этому все свои усилия. Занимаемся документами, и поскольку живем в разных местах, это затягивается. Хотя Марк каждый месяц, пользуясь безвизовым въездом на 5 дней, прилетает в Минск …

— А Купаловский не потеряет в скором времени еще одну актрису? Светлана Зеленковская уехала, Анна Хитрик

— Первое время мы решили жить в Минске. Так что я здесь.

 
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