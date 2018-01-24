Во что превратится автовокзал «Восточный»

Реконструировать здание автовокзала «Восточный» в городской выставочный центр будет КУП «Минсквнешторгинвест». Об этом сообщила директор фонда «Минскгоримущество» Галина Степуренко.

— «Минсквнешторгинвест» организует наши выставки-ярмарки за рубежом и в российских городах-побратимах. И наверное было бы правильно, чтобы у нас была такая площадка, которая бы могла принимать выставки из-за рубежа и наших городов-побратимов, — рассказала она. — Есть поручение Андрея Шорца. А пока разрабатывается проект этого выставочного центра, мы можем без аукционных торгов сдавать эти площадки в аренду.

К разработке проекта приступили, реконструкция может начаться в течение года. Автовокзал вряд ли будет реконструироваться кардинально. Площадка хорошая, но внутри наверняка нужно будет провести работы, которые позволят увеличить выставочные площади.

— Будет замена «Белэкспо», который снесли на Купалы? С выставками «Товары из Индии», «Товары из Туркменистана»?

— Нет, это будет площадка другого порядка, где государственные представительства (как мы, когда выезжаем) смогут демонстрировать достижения своего региона. Но наверняка, в свободное время, площадки будут сдаваться под ярмарки — нужно ведь зарабатывать деньги. Для Ленинского района такая площадка нужна.