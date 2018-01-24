Белорусы гадают на деньги, любовниц и новую работу

Яндекс выяснил, как и на что гадали белорусы на Святки.

Замечены две интересные тенденции. Если раньше ворожили только на суженого, то сейчас еще и на соперниц, и любовниц. Все чаще белорусы гадают на деньги, экзамены, новую работу и скорое увольнение.

У каждого региона есть свои предпочтения в гаданиях.

Жители Бреста чаще всего гадают на отношения, спят с носком и варежкой под подушкой, чтобы увидеть во сне суженого.

В Барановичах часто гадают на любимого мужчину и на детей.

В Бобруйске загадывают деньги и будущее.

В Витебске, как и в Бресте, хотят узнать о любви и суженом.

В Гродно хотят узнать про отношение человека к себе, лежат на снегу, чтобы заглянуть в будущее.

Гомельчан, кроме любви, интересует успех в делах, вернется ли муж в семью и гадание на увольнение с работы.

Минчане заглядывают в будущее, чтобы узнать, когда пойдут в отпуск, и гадают на замужество дочерей.