Белорусы гадают на деньги, любовниц и новую работу

Яндекс выяснил, как и на что гадали белорусы на Святки.
Замечены две интересные тенденции. Если раньше ворожили только на суженого, то сейчас еще и на соперниц, и любовниц. Все чаще белорусы гадают на деньги, экзамены, новую работу и скорое увольнение.
У каждого региона есть свои предпочтения в гаданиях.
Жители Бреста чаще всего гадают на отношения, спят с носком и варежкой под подушкой, чтобы увидеть во сне суженого.
В Барановичах часто гадают на любимого мужчину и на детей.
В Бобруйске загадывают деньги и будущее.
В Витебске, как и в Бресте, хотят узнать о любви и суженом.
В Гродно хотят узнать про отношение человека к себе, лежат на снегу, чтобы заглянуть в будущее.
Гомельчан, кроме любви, интересует успех в делах, вернется ли муж в семью и гадание на увольнение с работы.
Минчане заглядывают в будущее, чтобы узнать, когда пойдут в отпуск, и гадают на замужество дочерей.