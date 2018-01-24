Ивацевичские власти разрешили установку памятника Костюшко

Такой ответ получил от Ивацевичского райисполкома активист Глеб Лободенко, собиравший средства на памятник.

Согласно решению местных властей, памятник национальному герою Беларуси появится в урочище Морочевщина на территории музея-усадьбы имени Тадеуша Костюшко.

Документ опубликовал в Фейсбуке Глеб Лободенко

Лободенко инициировал кампании по сбору средств на изготовление памятника Костюшко на краудфандинговой платформе talaka.by. Было собрано 22 тысячи рублей.

Как инициатор сообщает в Фейсбуке, памятник по эскизу Геника Лойко уже готов. Дата установки памятника не объявлена. Организаторы постараются установить его ко дню рождения Костюшко 4 февраля.

Как белорусские власти открыли памятник не тому борцу за независимость