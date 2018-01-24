Ивацевичские власти разрешили установку памятника Костюшко
Такой ответ получил от Ивацевичского райисполкома активист Глеб Лободенко, собиравший средства на памятник.
Согласно решению местных властей, памятник национальному герою Беларуси появится в урочище Морочевщина на территории музея-усадьбы имени Тадеуша Костюшко.
Документ опубликовал в Фейсбуке Глеб Лободенко
Лободенко инициировал кампании по сбору средств на изготовление памятника Костюшко на краудфандинговой платформе talaka.by. Было собрано 22 тысячи рублей.
Как инициатор сообщает в Фейсбуке, памятник по эскизу Геника Лойко уже готов. Дата установки памятника не объявлена. Организаторы постараются установить его ко дню рождения Костюшко 4 февраля.
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