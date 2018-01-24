Умерла писательница-фантаст Урсула Кребер Ле Гуин

Она ушла из жизни в США на 89-м году.

Как сообщает New York Times, ее сын рассказал, что последние месяцы писательница плохо себя чувствовала.

Книги Ле Гуин переведены на 40 языков и проданы миллионными тиражами по всему миру. Самое известное ее произведение — роман «Левая рука тьмы», который вышел в 1969 году. Книга была удостоена высших премий в области фантастики — «Хьюго» и «Небьюла».

Также среди бестселлеров писательницы «Освобождающее заклятье», «Правило имен», «Волшебник Земноморья», «Гробницы Атуана», «На иных ветрах».

Ле Гуин получила медаль Дожона Ньюбери, которую считают высшей наградой в США в сфере детской литературы, а также медаль Национального книжного фонда.