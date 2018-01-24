Автор «Смерти Сталина», которую покажут в Беларуси, но не в России: «Смешной, но правдивый»

Режиссер черной комедии рассказал о впечатлениях русских от фильма.

– Все русские, которым мы уже показали фильм, включая российских журналистов, рассказали, что он им понравился и как они его оценили. Они сказали две вещи: фильм смешной, но правдивый, – заявил режиссер фильма Армандо Ианнуччи, комментируя для The Guardian отзыв прокатного удостоверения у картины. – Я все еще уверен, что мы сможем добиться его показа в кинотеатрах.

Отметим, что британскую сатирическую комедию запретили в российских кинотеатрах. В Беларуси премьера состоится 25 января. В этот же день, как сообщает TUT.BY, белорусский Минкульт определится, показывать ли картину в кинотеатрах.