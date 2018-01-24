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24.01.2018
ВВС
Ученые нашли способ опознавать педофилов

На видеозаписях и фотографиях со сценами сексуального насилия над детьми лица преступников практически всегда остаются за кадром. До сих пор это затрудняло работу полиции в попытках определить личность насильника.

Но если до сих пор педофилам, скрывавшим свои лица от камеры удавалось сохранить свою анонимность, то теперь этим дням, похоже, приходит конец - ведь на изображениях видны их руки.

Профессор Су Блак с кафедры анатомии и криминалистической антропологии Университета Данди разработала методику, при помощи которой можно будет устанавливать личность преступника по определенным характеристикам его рук, которые уникальны для каждого человека.

Как говорит профессора Блак, общий вид ваших рук зависит от генетики: «Если вглядеться в детали, то хоть ваша правая и левая руки похожи друг на друга, но между ними существуют и различия».

Первым делом профессор Блак смотрит на конфигурацию вен на руках. Она возникает спонтанно еще в утробе матери и уникальна для каждого. Нет двух человек с одинаковым рисунком вен, даже у однояйцевых близнецов эта конфигурация различна. Более того, даже у одного человека расположение вен на левой руке отличается от правой.

Различные отметины на руке - от родинок до бородавок и веснушек - также уникальны для каждого индивидуума. Все это создает, по словам профессора Блак, как бы личный штрих-код человека.

Бесценную информацию криминалистам могут представить шрамы на руках. Шрамы, полученные в результате тех или иных травм, особенно заметны, так как они отличаются размерами и конфигурацией, могут находиться на любой части руки, и у каждого такого шрама свой особый оттенок, в зависимости от того, как заживала рана.

То, как выглядят складки кожи над суставами пальцев также уникально для каждого человека - так же как и отпечатки пальцев. Кроме того, профессор Блак рассматривает лунки ногтя (также известные как лунулы): светлые полумесяцы у основания ногтя. Так, лунка ногтя необычной формы однажды помогла ей установить личность подозреваемого, который затем был приговорен к заключению.

Профессор Блак занимается этими исследованиями уже много лет, и у нее значительная база данных возможных вариаций того, как выглядят руки.

Она уверена, что дальнейшее изучение анатомических вариаций вкупе с развитием биометрических технологий позволят в дальнейшем еще шире использовать это новое применение науки.

 
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