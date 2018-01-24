Должно ли государство уравнять сожительницу и законную жену?

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Зачем вообще признавать незарегистрированные в браке отношения?

Госдума России собирается рассмотреть законопроект, предлагающий незарегистрированные отношения мужчины и женщины приравнивать к официальному браку со всеми вытекающими правовыми последствиями. Согласно документу, совместное проживание в течение пяти лет или же совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей) являются признаками фактических брачных отношений.

Нужен ли такой закон в Беларуси и на какие подводные камни тут можно наткнуться?

За последние годы число официально зарегистрированных браков в Беларуси существенно сокращается. Многие пары сегодня не спешат в ЗАГС, отдавая предпочтение совместному проживанию без штампа в паспорте.

— Институт семьи трансформируется, — отмечает заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси Анастасия Боброва. — Это можно отследить, например, по данным переписи. Если в 1999 году неофициальных браков насчитывалось 5-6%, то в 2009-м уже 8%. Скоро будет новая перепись и новые данные. Однако уже сегодня видно, что не зарегистрированный официально брак набирает все большую силу и количество таких семей растет.

По разным оценкам, доля неоформленных в установленном законом порядке браков в Беларуси составляет сегодня 8-10%.

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