Курейчик ответил Латыниной: «Люди не болеют за КГБ, не болеют за Путина, а переживают за спортсменов»

Белорусский сценарист, один из авторов блокбастера «Движение вверх», Андрей Курейчик прокомментировал заявление обозревателя «Эха Москвы», раскритиковавшей сюжет фильма, побившего рекорд по сборам.

В авторской программе «Код доступа» Юлия Латынина резко высказалась о фильме «Движение вверх»:

«Когда я услышала, что такой фильм снят, меня, конечно, поразил сам факт, что люди снимают фильм про Мюнхенскую Олимпиаду, потому что когда я это услышала, я подумала: «Вау! Мы будем снимать фильм про террористов и евреев». Потому что, ну, чем еще запомнилась Олимпиада в Мюнхене 72-го года?

Но оказывается, вы будете смеяться, если вы этого фильма еще не смотрели и не слышали, — оказывается, всему миру она запомнилась другим, а именно тем, что — цитирую: «В ночь с 9-е на 10 сентября 1972 года непобедимая баскетбольная команда США впервые за 36 лет была повержена советскими спортсменами». Ура-ура!

Я, кстати, вам напомню, что эта непобедимая команда США — это была студенческая сборная. Мы знаем приблизительно, как советская спортивная машина работала: Ура, она обыграла студентов! Это же додуматься надо: снять фильм на такую тему».

Латынина напомнила, что один из продюсеров фильма — Никита Михалков:

«И, конечно, он чутко ухватил, потому что все наши фейковые спортивные победы, начертанные мочой на холсте, кончились, холст разорвался, моча вытекла из бутылочки. И теперь у нас будут воспоминания об этих победах. Я думаю, что еще снимут героический фильм о Сочи, как тоже там российские спортсмены уделали всех, параллельно предотвратили какой-нибудь теракт».

По мнению международного обозревателя, от фильма «Движение вверх» сильно пахнет патриотической мочой.

«Салідарнасць» попросила высказаться на этот счет сценариста фильма Андрея Курейчика.

— Не надо путать интертеймент, развлечение, аттракцион, пусть даже на спортивную тему с серьезным исследованием, что произошло на Мюнхенской Олимпиаде, — отметил он.

Автор сценария согласился, что тема теракта – одна из важнейших:

— Но не подошла продюсерам для создания спортивной зрелищной картины. Мы обсуждали это на сценарном уровне и думали, как это можно соединить, реализовать. Какие-то вещи вошли в фильм, какие-то — нет. Жанр диктует правила, а жанр — это победная история.

Мы понимаем, что фильм «Перл Харбор» неправдив, потому что на самом деле японцы прилетели, все разбомбили и победили. Но нам подают это как романтическую историю победы американского духа над японским империализмом.

Как подчеркивает сценарист, задачей фильма «Движение вверх» было сделать патриотическое зрелищное кино с позитивным финалом, а не показать историческую правду о том, что реально происходило на мюнхенской олимпиаде.

— У нас была задача использовать антураж олимпиады, чтобы создать картину про зрелищную победу крутых спортсменов. Так и сделали. Поэтому получился успешный фильм, — добавил Андрей Курейчик.

Сценарист отметил, что ура-патриотизм в России зашкаливает.

— Я не могу смотреть ни одно российское ток-шоу, потому что там эти безумцы с их фальшивым патриотизмом... С другой стороны, спорт основан на том, что люди болеют за свою команду, как, например, белорусы болеют за БАТЭ. Что в этом плохого? Люди не болеют за КГБ, не болеют за Путина, а переживают за спортсменов, за баскетболистов. И это лучше, чем если они болеют за какую-нибудь политическую фигуру, — заключил собеседник «Салідарнасці».