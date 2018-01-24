Юлия Пересильд: «На кого я похожа? На обезьяну»

После главной роли в фильме «Битва за Севастополь» актрисе Юлии Пересильд постоянно предлагают роли в военных драмах. И только в фотосессии для Esquire она согласилась остаться без формы.

Может показаться, что Юлия Пересильд спасается от скуки. Она бежит по минному полю в фильме «Битва за Севастополь», репетирует в такси матерные пьесы, ходит на суды Кирилла Серебренникова и отстаивает права женщин в спектакле «Солнечная линия».

Пересильд переехала в Москву из Пскова больше десяти лет назад и поступила в ГИТИС. У нее не было денег на жилье, мест в общежитии не осталось, и Юлия поселилась в комнате матери и ребенка на Ленинградском вокзале.

А потом нашлась женщина — сотрудница Скорой помощи. У нее была отдельная комната, а в ней — попугай. Студентам ГИТИСа давали задание: наблюдать за животными и изображать их. Пересильд научилась изображать только попугая. В какой-то момент ее мастер Олег Кудряшов вышел из себя и сказал: «Еще раз покажешь попугая — расходимся».

— Я была в отчаянии. Посмотрев на себя в зеркало, подумала: на кого я похожа? На обезьяну. И я показала орангутанга. И мне сказали: «Ну наконец-то, вот что значит — наблюдала за животными».

С тех пор она успела поработать в «Театре наций», стать ведущей актрисой Театра на Малой Бронной и сыграть женщину-снайпера Людмилу Павличенко в фильме «Битва за Севастополь» и Людмилу Гурченко и сестру Сергея Есенина в сериалах.

Когда актриса Пересильд бежит по заминированному полю и тащит на себе Евгения Цыганова, мало кто догадывается, что от нагрузки у нее отнимается нога: в фитнес-клубе она была от силы раз десять за всю жизнь.

— Я не могу себя заставить прийти в зал и целый час только бегать. Что за бред? Я лучше фильм какой-нибудь посмотрю. Я предлагала в фитнес-клубе: поставьте дорожки, вырабатывающие электричество, и экономьте энергию, а деньги пусть идут больным детям и старикам. Вот тогда я бы бегала без остановки. Мне только надо понимать, зачем это все.

Если бы от Instagram или мобильного телефона не было практической пользы, она бы и на них не стала тратить время.

— Instagram я завела, потому что так попросили в фонде «Галчонок». Они попросили нарядиться в костюм снегурочки и снять видео, чтобы помочь собрать детям подарки. Раньше нужно было прийти в банк, поклониться до пола, сказать: «Вы самые лучшие» — потом прийти в нефтяную компанию, сказать: «Счастья вам, мира, соли, хлеба, я приду к вам на юбилей, буду петь…» — пройти огромный путь. А сейчас я записала видео: ребята, вот список, вот сайт; наши дети, как и любые дети, хотят получить подарки на Новый год, но мы не можем брать на это деньги из пожертвований, потому что нас посадят. Через день я играю спектакль, а мне звонят девочки и говорят: «Юля, мы закрыли списки!» Я визжала как поросенок.

Когда в августе арестовали режиссера Кирилла Серебренникова, Юлия написала, что хочет стать его поручителем, и пришла в суд.

— Но забыла дома паспорт, — добавляет она.

А когда Серебренникова привезли к Басманному суду, она и все люди на улице запели «Перемен» группы «Кино». Полицейский схватил Пересильд за плечи и попытался затащить в машину. Она не помнит, как ей пришло в голову все то, что было дальше.

— Я сказала полицейскому: «Пропусти меня в зал».

— «Нет».

— «Ты «Битву за Севастополь» смотрел?»

— «Ну, смотрел».

— «Ты знаешь, что у меня ордена от Путина есть? Пропусти в зал».

И он пропустил. Я говорила и думала: это я или кто-то другой? Я понимала, что разговариваю как зек, но ничего не могла с собой поделать.

«Битва за Севастополь» принесла ей «Золотого орла», премию правительства и международный приз из рук Люка Бессона. Она любит сниматься в военных драмах, потому что там возможности людей безграничны.

— Я очень люблю крайние степени, — добавляет Юлия.

— Арест Серебренникова — это крайняя степень?

— Это просто очень страшно, — говорит Пересильд. — С благотворительными фондами четыре года назад было то же самое. Я очень надеюсь, что в марте пройдут выборы, коронация и это закончится. Уже все равно, каким будет исход. Лишь бы все закончилось.

Кирилл Серебренников: «Жопа — это лень, жопа — это тупость, жопа — это то, что происходит сейчас в стране»