Невзоров: на Крещение святую воду в Исаакиевском соборе наливали из мужского туалета

Публицист Александр Невзоров в своем инстаграме рассказал о праздновании Крещения в Исаакиевском соборе: по его словам, святую воду прихожанам наливали непосредственно из туалета.

Фото Геннадий Черкасов, mk.ru

— Там, как известно, нет никакого специального пункта для раздачи святой воды и никакой подачи воды тоже нет, — объяснил публицист. — Поэтому для прихожан осуществляли налив святой воды по шлангу, который был протянут к ним напрямую из мужского сортира.

«Московский комсомолец» предполагает, что Невзоров узнал об этом из сообщества «ВКонтакте» «Защитим Исаакиевский собор», в котором рассказали о подаче святой воды из туалета еще 18 января, сопроводив запись подтверждающими фотографиями.

«Из канализационного люка в полу в сторону бачка протянулся, как удав, позитивно-желтый шланг, — говорилось в посте. — С негромким шкворчанием заработал насос. И водичка полилась... Знаете, откуда был протянут этот шланг? Из помещения мужского туалета!»

Кроме того, по данным сообщества, вода не раздавалась, а продавалась за пожертвования.