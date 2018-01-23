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23.01.2018
TUT.BY
Экс-начальника «Минскэнерго» за взятки отправили в колонию на семь лет

Суд Ленинского района Минска приговорил бывшего начальника отдела снабжения РУП «Минскэнерго» к 7 годам колонии. Его признали виновным в получении взяток.

Об этом сообщила официальный представитель Минского городского суда Анастасия Шильвян.

— Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима, — рассказала Анастасия Шильвян.

Кроме того, мужчине запрещено в течение 5 лет занимать должности, связанные с распорядительными обязанностями. Приговор еще может быть обжалован.

Напомним, бывшего начальника отдела снабжения РУП «Минскэнерго» обвиняли по ч. 2 ст. 430 УК (Получение взятки). Максимальная санкция статьи — 10 лет, прокурор просил назначить 9.

Мужчину задержали в мае 2017-го при получении взятки в 500 долларов. По версии следствия, он не раз получал от знакомой ценности в обмен на информацию с предприятия. Эти данные помогали определенным субъектам составить выигрышное предложение для торгов, а 10% от суммы оплаченной продукции потом шли в карман руководителю отдела.

 
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