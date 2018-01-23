Губернатор Оренбуржья уволил своего министра за ролик со стриптизом

Глава минлесхоза Оренбургской области и трое его заместителей лишились своих постов за участие в съемках ролика. В нем они танцуют стриптиз и играют в карты на деньги из мешка с надписью «Бюджет»

Виктор Тонких, фото Городской портал Оренбурга

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг отправил в отставку министра лесного и охотничьего хозяйства региона Виктора Тонких и троих его заместителей — Дмитрия Тетерятника, Игоря Добровидова и Владимира Рябова, сообщает пресс-служба администрации области.

Причиной увольнения назван опубликованный в Сети видеоролик с участием чиновников.

ВидеоTodd Hanter / YouTube

«Министерство лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области представляет. Рабочие будни министерства... В этом фильме использовались кадры, снятые в рабочее время на рабочем месте. Использовалась служебная техника», — гласят открывающие ролик титры, участники которого танцуют стриптиз и играют в карты на деньги из мешка с надписью «Бюджет».

Сам губернатор сравнил снявшихся в ролике чиновников с лауреатами шуточной Премии Дарвина, которая «вручается», погибшим в результате собственного глупого поступка и тем самым изъявшим из генофонда человечества «бракованные» гены.

«Решение об увольнении участников видео пришло в первые секунды просмотра. Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы. Можно закрыть глаза на глупость молодых ульяновских курсантов. Но возраст и положение этих «артистов» позволяют им претендовать только на Премию Дарвина», — отметил Берг.