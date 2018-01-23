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Экономика
23.01.2018
Экономист объяснил, почему окружение Лукашенко испугалось Давоса

Ярослав Романчук – о неучастии топ руководителей Беларуси в Давосе-2018.

Известный экономист высказался в Фейсбуке о том, почему окружение Лукашенко боится подобных форумов.

Романчук отмечает, что участие в Давосском форуме – это вклад в укрепление суверенитета страны, в закрепление её на карте мира.

«Это особенно актуально для Беларуси в свете внешней политики нашего восточного соседа, кремлёвской имперской экспансии под флагом русского мира. Это логично в свете декларированной Александром Лукашенко инициативы «Хельсинки-2», т. е. превращения Беларуси в место для новых мирных переговоров для решения проблем современного мира.

Давос-2018 делится идеями, мыслями о том, как изменить экономическую политику, корпоративное управление в свете прорывных технологий IV промышленной революции. Речь идёт о создании рабочих мест в глобальной системе разделения труда, трансформации старых секторов с целью существенного повышения производительности труда. Александр Лукашенко постоянно требует ликвидировать 6-10-кратное отставание по этому показателю от мировых лидеров. В Давосе именно об этом говорят учёные, бизнесмены, консультанты и полисимейкеры, но представителей белорусских властей здесь нет.

В Давосе-2018 представляется новая концепция обновления Европы - New Concept for Europe. Речь идёт о том, как обновить «старушку» Европу, чтобы вернуть её былой предпринимательский динамизм и технологическое лидерство. Это очень актуальная тема для Беларуси как в контексте взаимоотношений с Евросоюзом, так и для улучшения страновой конкурентоспособности в рамках ЕАЭС. Давос для изучения этой темы гораздо полезнее и ценнее, чем бессмысленные, скучные и формальные заседания союзных органов, тем более президентские взбучки руководителей районов и министерств. Однако голоса Беларуси здесь тоже нет».

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Игнорирование официальным Минском Давоса-2018 представляется особенно скандальным на фоне принятия Декрета № 8 о цифровой экономике, а также Декрета № 7 о развитии предпринимательства, считает Ярослав Романчук. По его мнению, именно в Швейцарии важно было заявить на весь мир о новых белорусских инициативах, пригласить к сотрудничеству теоретиков и практиков IV промышленной революции.

«Но нас здесь нет. Это либо провал МИДа, который не смог найти нужных аргументов и убедить, с одной стороны, президента принять участие в Давосе-2018, с другой стороны, организаторов Форума создать для Беларуси секцию для представления её позиции.

Неучастие топ руководителей Беларуси в Давосе-2018 – это убедительное доказательство провинциальности, местечковости белорусского руководства. Это касается, в первую очередь, окружения Александра Лукашенко, которое боится подобных форумов. Подавляющее большинство министров, руководителей ведомств и исполкомов не знают иностранных языков. За редким исключением они боятся современного формата общения.

Они боятся, что глава страны увидит ту гигантскую пропасть, которая отделяет их от современных политиков, полисимейкеров и руководителей современных корпораций. Поэтому для окружения президента лучше пусть Александр Лукашенко сверкает на фоне председателей исполкомов, «красных» директоров, чем получает прямой доступ к мировой элите.

Не хотят участия президента в Давосе «красные директора», аграрные бароны, строительные лобби и промышленные «генералы». Они, как чёрт ладана, боятся конкуренции идей, моделей, товаров и услуг. Им выгоднее «пилить» бюджет без участия в экономике Беларуси мировых корпоративных и технологических лидеров.

Категорически против участия в Давосе многочисленный отряд белорусских пропагандистов и идеологов, особенно тех, кто пугает Лукашенко разными теориями заговоров, НАТО, масонами или Рокфеллерами. Их теоретическая никчемность быстро стала бы очевидна в Давосе в режиме открытого диалога с представителями бизнеса, науки и гражданского общества.

Наконец, сам Александр Лукашенко не проявляет страстного желания произвести ревизию своих взглядов, убеждений и ценностей XX века».

Экономист подводит итог: если белорусские власти не повернутся лицом к реальности, которая обсуждается в Давосе-2018, к ней повернутся сотни тысяч молодых белорусов. Но уже в статусе граждан других стран.

 
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