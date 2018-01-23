В Коложской церкви заменили деревянную стену. Фотофакт
Предполагается, что новая стена прослужит 100, а может, и 200 лет.
Завершены работы по восстановлению деревянной стены Борисоглебской (Коложской) церкви в Гродно.
Работы начались в апреле 2017 года. Пришедшие в негодность деревянные конструкции стены заменили термомодифицированным деревом хвойных пород, устойчивым к влажности, ультрафиолету и температурным перепадам, сообщает Белсат.
Строители также выровняли стену и приподняли ее. Также были заменены окна и двери.
Деревянная стена церкви до ремонта и после. Фото Василий Молчанов, Белсат
По проекту реконструкции Коложской церкви еще предстоит заменить пол и отремонтировать балкон для хора.
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