В Коложской церкви заменили деревянную стену. Фотофакт

Предполагается, что новая стена прослужит 100, а может, и 200 лет.

Завершены работы по восстановлению деревянной стены Борисоглебской (Коложской) церкви в Гродно.

Работы начались в апреле 2017 года. Пришедшие в негодность деревянные конструкции стены заменили термомодифицированным деревом хвойных пород, устойчивым к влажности, ультрафиолету и температурным перепадам, сообщает Белсат.

Строители также выровняли стену и приподняли ее. Также были заменены окна и двери.

Деревянная стена церкви до ремонта и после. Фото Василий Молчанов, Белсат

По проекту реконструкции Коложской церкви еще предстоит заменить пол и отремонтировать балкон для хора.