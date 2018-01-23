В Германии задержан белорусский олигарх Аверьянов

Решение о задержании бизнесмена, который в Беларуси обвиняется в неуплате налогов, принял один из судов Берлина. Бизнесмен в настоящее время находится в СИЗО.

© Фото: Дмитрий Брушко / TUT.by

Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на Генпрокуратуру Беларуси.

СК Беларуси в начале осени 2017 года возбудил в отношении бизнесмена Аверьянова и ряда руководителей коммерческих структур уголовное дело в связи с неуплатой налогов и сборов. Несколько человек были задержаны. Аверьянов во время задержаний находился за границей.

— На основании решения одного из судов Берлина Аверьянов был задержан 18 января 2018 года, через несколько дней к нему была применены мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщил Sputnik во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Дмитрий Брилев.

По его словам, в октябре минувшего года белорусские компетентные органы направили в Германию пакет документов на выдачу Аверьянова, в стране пребывания бизнесмена были приняты меры, чтобы он не скрылся от правоохранительных органов.

Отвечая на вопрос о том, когда Аверьянов будет доставлен в Минск, Брилев отметил, что пока рано говорить о сроках, но подчеркнул, что «экстрадиционное производство начато».