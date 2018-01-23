Объявлены номинанты на «Оскар»

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на премию «Оскар».
Список номинантов огласили в Лос-Анджелесе, трансляция доступна на YouTube.
ФотоJavier Rojas / Pi / Globallookpress.com
Российскую ленту «Нелюбовь» номинировали в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Картина режиссера Андрея Звягинцева поборется за премию с такими проектами, как «Фантастическая женщина», «Оскорбление», «О теле и душе» и «Квадрат».
Лучший фильм:
«Зови меня своим именем»
«Темные времена»
«Дюнкерк»
«Прочь»
«Леди Берд»
«Призрачная нить»
«Секретное досье»
«Форма воды»
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучшая актриса:
Салли Хокинс
Фрэнсис Макдормэнд
Марго Робби
Сирша Ронан
Мэрил Стрип
Лучший актер:
Тимоти Чаламет
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниэл Калуя
Гэри Олдмен
Дензел Вашингтон
Лучшая актриса второго плана:
Мэри Джей Блайдж
Эллисон Дженни
Лесли Мэнвилл
Октавия Спенсер
Лори Меткалф
Лучший актер второго плана:
Уиллем Дефо
Вуди Харрельсон
Ричард Дженкинс
Кристофер Пламмер
Сэм Рокуэлл
Операторская работа:
«Бегущий по лезвию 2049»
«Ферма "Мадбаунд"»
«Дюнкерк»
«Темные времена»
«Форма воды»
Лучшая музыка к фильму:
«Дюнкерк»
«Призрачная нить»
«Звездные войны: Последние джедаи»
«Форма воды»
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший грим и прически:
«Темные времена»
«Виктория и Абдул»
«Чудо»
Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.