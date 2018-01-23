«Лучше работать на трех работах, чем ныть, что нет денег»

Люди, занятые на нескольких работах, рассказали Intex-press, из-за чего они нашли дополнительный заработок, сколько зарабатывают и с какими трудностями сталкиваются.

«Работаю, чтобы ни в чем не отказывать детям»

Светлана Лебедева, 31 год, работает поваром, торгует на рынке сувенирами, шьет ростовых кукол и карнавальные костюмы:

– Всю жизнь я хотела быть швеей, но родители настояли на том, чтобы я отучилась на повара.

После учебы пошла на отработку, затем дважды побывала в декретном отпуске, после открыла свое дело по продаже сувениров на рынке. В холодное время года работа на рынке не приносила прибыли, траты возрастали, а денег не хватало, поэтому пришлось подыскивать еще одну работу. Тогда я устроилась работать поваром в один из барановичских ресторанов. Чуть позже занялась пошивом карнавальных костюмов и ростовых кукол. Шить научилась дома через интернет. Первое время отшивала новогодние костюмы племянникам, а затем мне стали поступать заказы.

О подработках

На рынке я работаю со вторника по воскресенье с 9 до 15.00, после иду работать в ресторан. Там график с 16.00 до 23.00. Понедельник – общий выходной, как на рынке, так и в ресторане. В свободное время занимаюсь пошивом костюмов.

Я воспринимаю работу на рынке как отдых, так как иду туда за общением. Работа на рынке есть только в теплое время года, тогда я могу заработать 300 рублей в месяц, ближе к зиме – «затишье», поэтому я реже выхожу и, соответственно, зарабатываю меньше – 120 рублей. Удобно, что, работая на себя, я могу в любой момент устроить себе выходной.

Больше всего я зарабатываю в ресторане. В месяц выходит 450 рублей, и с работой на рынке выходит неплохо – около 700 рублей.

Тяжелее всего работать с костюмами, так как разработка и пошив отнимает много сил и времени. Костюмы приносят больше всего прибыли только к Новому году. За ноябрь – декабрь я могу заработать 600 рублей, но такое бывает раз в году. Также ко мне обращаются аниматоры, для них я делаю ростовых кукол. Одну ростовую куклу шью около месяца, на меньший срок не соглашаюсь, так как хочется иметь больше свободного времени.

Я столько работаю, чтобы ни в чем не отказывать своим детям. Покупаю им то, что они хотят, устраиваю для них пышные дни рождения в кафе, с аниматором, а раньше всей семьей сидели дома с тортом. Также со своих подработок я коплю на море. Ежемесячно откладываю 200 рублей.

Сейчас мы можем позволить себе то, чего не могли купить раньше.

Например, 10 лет не могли сменить старый телевизор на новый, а недавно сделали ремонт в комнате. На мой взгляд, лучше работать на трех работах, чем ныть, что нет денег.

О семье и отдыхе

Поначалу муж отговаривал от подработок, говорил, что я буду сильно уставать, но позже увидел, что я с радостью хожу на работу. Бывает, накатывает депрессия, но муж меня вытаскивает из нее. Он всегда меня поддерживает, помогает. Бывало, когда я сильно уставала, он выходил на работу вместо меня. Мой муж работает на железной дороге. Он проверяет пломбы, сопровождает грузовые поезда, отвечает за безопасность перевозок и сохранность грузов.

В общие выходные мы с семьей ходим в кино, кафе, ездим в Минск, посещаем выставки, аттракционы, торговые центры, гуляем в парках. В отпуск ухожу раз в год всего на неделю, но все равно продолжаю работать. Если удается выкроить пару дней на отдых, то всей семьей выезжаем на природу.

Что не так

До того, как у меня появились подработки, я посещала с дочерью уроки в музыкальной школе, чтобы лучше понимать программу и помогать ей дома. Иногда я не успеваю готовить, убирать и заниматься с детьми уроками, с этим мне помогает муж. Также раньше чаще ездила к родителям в деревню, а теперь выбираюсь только с детьми на каникулах, и то не всегда. Кроме этого, я перестала видеться с подружками.

О будущем

В будущем планирую открыть студию по прокату карнавальных костюмов и надеюсь, что это будет востребовано. Тогда, возможно, я смогу отказаться от подработок, а возможно, и от основной работы.

«Пока у меня много сил, нужно зарабатывать»

Андрей, 31 год, работает заместителем директора в частной фирме, подрабатывает инженером по монтажу в двух строительных фирмах:

– По образованию я инженер-строитель. После университета устроился на работу по специальности в государственной организации и «халтурил» по вечерам – чинил людям сантехнику и системы отопления. Постепенно стал нанимать людей, организовывать бригады и зарабатывать на этом. Один из заказчиков устроил меня на работу к себе в фирму заместителем директора.

Это был большой скачок в карьере. Появилась возможность подрабатывать в частных строительных фирмах инженером, где я должен был организовывать работу по строительству. Я давно хотел построить дом, и подработки мне помогли бы.

О подработках

Моя жена была против подработок, так как знала, что буду меньше проводить времени с ней и детьми. Мне пришлось поставить ее перед фактом, а ей смириться. Мы договорились о том, что я буду подрабатывать всего два месяца. Но это затянулось на год.

Раньше я не думал, что работа будет отнимать все мое свободное время, но в жизни вышло иначе – я езжу с объекта на объект. На основной работе я занимаюсь организацией строительного производства. Работая инженером по монтажу, я контролирую работу других монтажников.

Мой день расписан по минутам. Ежедневно у меня встречи, переговоры. У меня нет определенного графика, поэтому я занят ежедневно с восьми утра до 12 ночи.

В месяц на трех работах я зарабатываю от пяти тысяч до 10 тысяч белорусских рублей. На должности заместителя директора моя зарплата составляет 2000–3000 рублей, а работая инженером, я получаю 1000 рублей. Ежемесячно оставляю себе на жизнь 1000 рублей. Благодаря подработкам за пять лет я построил дом и теперь откладываю деньги на его ремонт. Также из-за частых звонков приходится ежемесячно класть от 50 до 100 рублей на мобильный телефон.

Я не понимаю людей, которые плачут, что в стране невозможно заработать денег и что нет работы. На мой взгляд, они просто зажрались. Люди хотят зарабатывать по 0 в месяц, но при этом работать восемь часов в день. Я убежден, если работать много, то и заработать можно неплохо.

Я много времени работаю, так как считаю, что пока я молодой и у меня много сил, нужно зарабатывать.

О семье и отдыхе

Ради заработка приходится жертвовать свободным временем. Мы с семьей почти не видимся: я ухожу на работу, пока «домашние» еще спят, а возвращаюсь, когда они засыпают.

Выходных у меня почти не бывает. Один раз в неделю устраиваю себе выходной, два раза в неделю по вечерам стараюсь бывать с родными. В отпуске я уже не был восемь лет.

Что не так

Я сильно истощен как морально, так и физически: постоянно недосыпаю, нахожусь в напряжении, стал раздражителен, иногда срываюсь на людей. Все это от усталости, я понимаю, что слишком много на себя взял, и понимаю, что это того не стоит, поэтому в скором времени планирую оставить подработки.

О будущем

В будущем я планирую открыть свой бизнес, который будет приносить постоянный доход. Ведь из-за подработок жизнь проходит мимо и я не успеваю проводить время с семьей.

Потраченного времени я не жалею, так как я набрался опыта, который пригодится мне в будущем.

«Столько работать заставляет неопределенное будущее»

Виктор, 27 лет, работает приемщиком товара, подрабатывает «мужем на час»:

– По образованию я оператор-наладчик числового программного управления и автоматических/полуавтоматических линий. Пробовал поступать в университет на юриста, но завалил тестирование. Жалею, что не попробовал поступать снова – теперь на это времени нет. После учебы устроился по специальности на одно из минских предприятий.

Оттуда через полгода ушел в армию. Но в 2010 году по состоянию здоровья меня уволили в запас. На прежнее место работы возвращаться не хотел, стал искать что-то новое.

В итоге сменил несколько мест: работал грузчиком в продуктовом магазине, курьером, разнорабочим. Последним отработал полгода, меня повысили до менеджера, я узнал специфику работы и решил открыть свое дело в сфере бытовых услуг.

Мы помогали с переездами, занимались демонтажом и монтажом, устанавливали полки, ремонтировали розетки, смесители и другое. Зарабатывал неплохо – 800 рублей в месяц. Так продержался больше года, потом несколько месяцев подряд уходил в минус и решил закрыться. После сменил несколько рабочих мест, меня нигде не устраивал доход.

О подработках

В 2016 году устроился на работу приемщиком товара в один из магазинов Минска, где работаю до сих пор. В мои обязанности входит приемка, маркировка, расстановка и сортировка товаров, сборка стендового товара и другое. Работа посменная – два через два по 12 часов. В месяц удается заработать от 490 до 600 рублей. Заработок зависит от прибыли организации.

Средний доход рабочего напоминает квест по выживанию в экстремальных условиях, поэтому практически сразу я стал подрабатывать. Стал работать «мужем на час».

Пока я работал на себя, успел завести много полезных знакомств в сфере бытовых услуг, наработал клиентскую базу, это здорово помогло. Работаю в свои выходные дни. Частота выездов к клиентам зависит от сезона. Например, поздней осенью и зимой работы немного, за декабрь у меня не наберется даже 80 рублей.

За час работы беру от пяти до восьми рублей – зависит от потраченного времени и объема работы. Бывает, за день могу заработать 40 рублей, а бывает 10. В месяц – 170–350 рублей. Вместе с основным заработком выходит неплохая сумма, на которую можно жить.

В месяц удается откладывать в зависимости от заработка. Иногда 50 рублей, иногда 200. Деньги храню в нескольких банках под проценты. Откладываю на будущие неопределенные траты: праздники, подарки и на «черный» день. Бывает, что приходится лезть в заначку, чаще всего когда ломается машина.

Моя подработка – это скорее хобби, я делаю то, что мне нравится, и то, что у меня хорошо получается. Я не знаю, что такое «отпахать» смену и бежать на вторую работу, я могу устроить себе выходной, если очень устал. Из минусов – подработка убивает машину и на ее ремонт уходят большие деньги, кроме этого, я много денег трачу на топливо. Выходные бывают только в межсезонье, но тогда это отражается на семейном бюджете.

Что не так

Основная жертва – это свободное время, которое я мог бы тратить не только на себя, но и на свою семью. Выходные бывают только в межсезонье, но тогда это отражается на семейном бюджете.

Я не отдыхал с родными уже полтора года. Семейный отдых перешел в редкие прогулки и совместный шопинг, а о рыбалке и пикниках я даже не вспоминаю. В 2016 году я женился. Моя жена живет и работает в Барановичах. У нас пока нет детей, но жить на два города и успевать уделять время семье становится сложнее.

Столько работать заставляет неопределенное будущее, но я все чаще задумываюсь о целесообразности такой занятости, так как это все больше похоже на выживание. Такая занятость убивает и морально, и физически.

О будущем

В будущем хочу снова открыть свое дело, но не загадываю: как пойдет, так пойдет.