Телеканал «Беларусь 1» перепутал авторов «Регнума» с «черными риелторами»

Промах государственного телеканала заметила адвокат одного из обвиняемых.

Как сообщает TUT.BY, в сюжете «Беларусь 1» описывалось происходящее в Минском городском суде, где проходили прения сторон по делу авторов российского информационного агентства «Регнум», обвиняемых в разжигании национальной розни.

При этом на изображении, использованном в сюжете, были «черные риелторы» из Могилева, ранее признанные виновными в шести убийствах и ряде других преступлений.

Интересно, что ошибку видеоряда сюжета заметила адвокат Сергея Шиптенко Мария Игнатенко, которая обратила внимание суда на этот сюжет и попросила Белтелерадиокомпанию принести извинения обвиняемым.

– По белорусскому телевидению вышел сюжет, где указывалось, что авторы признали, что разжигали национальную вражду или рознь. А в видеоряде были показаны могилевские «черные риелторы», приговоренные к смертной казни. Вышел полностью ложный сюжет. Наши подзащитные просто шокированы им. Прошу суд вынести частное определение Белтелерадиокомпании о том, чтобы сняли правдивый сюжет с извинениями нашим подзащитным, – сказала она.

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